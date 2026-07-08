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Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Chỉ số USD index tuột khỏi mốc 101 điểm

Thứ Tư, 05:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch thứ Tư (8/7), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.202 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới giá bán, cùng tạm dừng tại 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD index tuột khỏi mốc 101 điểm.

Cập nhật cuối ngày thứ Ba (7/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.202 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi và tạm dừng tại cùng mốc 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,94 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 8 7 chi so usd index tuot khoi moc 101 diem hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 7/7

Đóng cửa làm việc ngày thứ Ba (7/7), tỷ giá trung tâm đang là 25.202 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt nghỉ làm việc tại 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,94 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên trước, tạm dừng ở mốc 26.072 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.462 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại thứ Ba giảm 20 đồng chiều mua so với phiên trước, niêm yết là 26.082 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.462 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.026 đồng/USD và bán ra với 26.462 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.462 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB khép lại một ngày với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.462 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua so với phiên mở cửa cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối ngày 7/7 không điều chỉnh mới so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.450 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.480 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 8 7 chi so usd index tuot khoi moc 101 diem hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la tiếp tục chịu áp lực kể từ báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến ​​tuần trước, cho thấy tốc độ tạo việc làm chậm hơn trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 so với dự đoán của thị trường.

Nhìn chung, các dữ liệu ủng hộ quan điểm rằng lạm phát có thể tiếp tục giảm bớt mà không cần sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế, làm giảm tính cấp thiết của việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Hiện tại, thị trường dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 là 41%, tăng từ 32% so với tuần trước, điều này gây áp lực lên đồng tiền của Mỹ".

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Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Tỷ giá trung tâm giữ mức 25.202 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu phiên giao dịch thứ Ba (7/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.202 đồng/USD. Tương tự, giá bán tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, cùng công bố là 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,89 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Tỷ giá trung tâm giữ mức 25.202 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Tỷ giá trung tâm giữ mức 25.202 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu phiên giao dịch thứ Ba (7/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.202 đồng/USD. Tương tự, giá bán tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, cùng công bố là 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,89 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.202 đồng/USD

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