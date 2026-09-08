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Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Giá bán USD hạ xuống còn 26.291 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 08/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, trước phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, mốc cao nhất đạt được là 26.291 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,94 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, kết thúc làm việc ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.611 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.291 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,94 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 8 9 gia ban usd ha xuong con 26.291 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 7/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.210 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 40 đồng cả hai chiều. 

Ngân hàng BIDV giảm 5 đồng cả hai chiều kể từ phiên mở cửa cùng ngày, hiện niêm yết giá mua vào là 25.865 đồng/USD và bán ra 26.245 đồng/USD. Techcombank cập nhật chiều tối thứ Hai tạm dừng tại 25.759 - 26.291 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước đó 34 đồng và giá bán giảm 36 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.350 - 26.200 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB cuối ngày thứ Hai với 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều giảm 30 đồng so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.740 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD, cả hai chiều đều giảm 30 đồng so với phiên làm việc trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 8 9 gia ban usd ha xuong con 26.291 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ Sáu sẽ là yếu tố quan trọng nhất để xác định kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp khả quan tuần trước. Hiện tại, thị trường dự đoán khoảng 57% khả năng FED sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Với dự báo rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm và Ngân hàng Nhật Bản sẽ họp vào ngày 18/9, kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thận trọng có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh so với các cặp tiền tệ chính khác".

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Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.611 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (7/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.611 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống hoặc không đổi kể từ phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,14 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.611 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (7/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.611 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống hoặc không đổi kể từ phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,14 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.611 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.611 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (7/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.611 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống hoặc không đổi kể từ phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,14 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Giá bán USD giảm còn 26.327 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Giá bán USD giảm còn 26.327 đồng/USD

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