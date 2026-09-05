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Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Giá bán USD giảm còn 26.327 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 05/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay 5/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.605 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,10 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 5/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.605 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang hoặc hạ xuống thấp hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 5 9 gia ban usd giam con 26.327 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 5/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.875 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.285 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, hiện mua vào với 25.895 đồng/USD và bán ra 26.275 đồng/USD. Techcombank bước vào nghỉ cuối tuần niêm yết tại 25.798 - 26.327 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày chiều mua đã giảm 30 đồng và giá bán giảm 35 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.396 - 26.250 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB kết thúc ngày 4/9 với 25.840 đồng/USD mua vào và 26.230 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 40 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.810 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 5 9 gia ban usd giam con 26.327 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Góp phần vào sự đảo chiều xu hướng giảm giá, chúng ta cũng đã chứng kiến ​​những thông điệp đáng chú ý và khá mâu thuẫn từ một số quan chức cấp cao nhất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) so với giọng điệu mà Chủ tịch Kevin Warsh đưa ra tại Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước.

Mặc dù ông Kevin Warsh không trực tiếp ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9, phù hợp với sự miễn cưỡng trước đây của ông trong việc đưa ra định hướng tương lai, ông đã nói rõ rằng ông vẫn không hài lòng với việc lạm phát vẫn ở mức quá cao, cảnh báo rằng nếu điều đó tiếp tục, "Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải nỗ lực hơn nữa".

Phát biểu hôm thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cho biết lý do để tăng lãi suất vào tháng 9 “vẫn chưa chắc chắn”. Chưa đầy 24 giờ sau, Thống đốc Christopher Waller, người có ảnh hưởng lớn trong ngành, cho biết ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 nếu dữ liệu lạm phát tháng 8 được công bố vào tuần tới tiếp tục giảm".

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Tỷ giá USD hôm nay 4/9: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 25.810 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, ngày thứ Sáu (4/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống còn 25.605 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi lên hoặc giữ bằng mức công bố phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,97 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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