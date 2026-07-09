Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Giá bán USD tăng lên 26.471 đồng/USD

Tỷ giá ngày 9/7

Cập nhật tỷ giá, đầu ngày thứ Năm (9/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.211 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng giá bán USD lên cao hơn phiên trước, hiện giao dịch tại cùng mức 26.471 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,01 điểm.

Bước vào làm việc ngày 9/7, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi lên, cùng công bố là 26.471 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,01 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.081 - 26.471 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều cộng thêm 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV sáng thứ Năm nâng lên cao hơn phiên trước đó 5 đồng cả hai chiều, công bố là 25.111 đồng/USD mua vào và 26.471 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.026 đồng/USD mua vào và 26.471 đồng/USD bán ra, so với kết thúc ngày thứ Tư chiều mua đã giảm 4 đồng và tăng 5 đồng chiều bán.

Còn ACB giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.471 đồng/USD bán ra, tăng 5 đồng chiều bán so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày 9/7 giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên làm việc trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối thứ Tư (8/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang và cùng tạm dừng làm việc với 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,23 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 8/7

Kết thúc ngày thứ Tư (8/7), tỷ giá trung tâm đang là 25.206 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi mới, vẫn giữ là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,23 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên ở mốc 26.076 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.466 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày 8/7 không điều chỉnh mới so với phiên trước, niêm yết là 26.106 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.466 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.030 đồng/USD và bán ra với 26.466 đồng/USD, giá mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 4 đồng và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB đóng cửa ngày thứ Tư với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Tư giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ Tư khi thị trường tiền tệ nhìn chung không mấy quan tâm đến cuộc khẩu chiến mới giữa Mỹ và Iran. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, giảm 0,2% xuống còn 100,97 điểm, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/7. Đồng tiền của Mỹ được coi là tài sản trú ẩn an toàn toàn cầu, đã giảm bớt một số mức tăng trước đó khi phiên giao dịch tiếp diễn.

"Không có phản ứng lớn nào trên thị trường ngoại hối, và tôi nghĩ điều đó phù hợp vì trong phần lớn thời gian của cuộc chiến này, thị trường đã có cái nhìn lạc quan", Jane Foley, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại Rabobank, cho biết thêm".