Tỷ giá USD hôm nay 9/4: Giá bán USD giảm còn 26.357 đồng/USD

Thứ Năm, 08:44, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc ngày thứ Năm (9/4), chứng kiến sự đi xuống của tỷ giá trung tâm tại NHNN, hiện công bố ở mức 25.102 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số giảm so với phiên trước, công bố tại cùng mức là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,15 điểm.

Tỷ giá 9/4

Mở cửa giao dịch thứ Năm (9/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 4 đồng. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, hiện giao dịch tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,15 điểm.

Đầu ngày 9/4, các ngân hàng thương mại lớn cùng điều chỉnh mới giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước, hiện là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,15  điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.102 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giao dịch tại cùng mốc 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,15 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107  - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 4 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV sang ngày thứ Năm công bố là 26.137 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giảm 4 đồng so với phiên liền trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, so với phiên làm việc trước giá mua đã giảm 2 đồng và giá bán giảm 4 đồng.

Còn ACB không thay đổi giá mua và hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước 4 đồng, công bố giao dịch tại mức 26.120 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 9/4 giao dịch quanh mốc 26.910 - 26.960 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày thứ Tư (8/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,87 điểm.

Tỷ giá 8/4

Đóng cửa giao dịch ngày thứ Tư, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,87 điểm.

Cập nhật chiều tối ngày 8/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,87 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, nghỉ làm việc hôm nay tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.141 - 26.361 đồng/USD, bằng mức công bố phiên trước. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.068 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.361 đồng/USD, tăng 12 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.361 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.910 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.960 đồng/USD, giảm 140 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Senad Karaahmetovic chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Các nhà đầu tư tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.

Theo dữ liệu từ CME Group, xác suất xảy ra ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trước tháng 12 đã tăng từ 14% lên 43% so với ngày hôm trước. Kỳ vọng của thị trường về chính sách của FED đã thay đổi đáng kể kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chuyển từ dự đoán nhiều lần cắt giảm lãi suất sang dự báo khả năng tăng lãi suất".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa ngày thứ Ba (7/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.108 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, cùng công bố là 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,06 điểm.

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc tuần mới (6/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, cùng công bố là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,26 điểm.

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, chứng kiến sự bình ổn của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại NHNN giữ nguyên ở mức 25.107 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn không điều chỉnh mới, vẫn là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,97 điểm.

