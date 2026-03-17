Tỷ giá USD hôm nay 17/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên mức 25.068 đồng/USD

Tỷ giá 17/3

Đầu ngày thứ Ba (17/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.068 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, công bố giao dịch tại cùng mốc 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động tuột khỏi mốc 100 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 17/3 là 26.081 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, bằng mức làm việc phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.011 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.321 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã giảm 15 đồng và không đổi giá bán.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 17/3 không điều chỉnh mới nhiều ngày liên tiếp, hiện giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc ngày thứ Hai (16/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.068 đồng/USD. Cùng lúc, tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,25 điểm.

Tỷ giá 16/3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày đầu tuần ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD, giữ bằng công bố ở phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại ngày làm việc tại 26.026 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.321 đồng/USD, giá mua đã tăng 5 đồng và không đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.605 - 26.321 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ làm việc với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.190 đồng/USD, giữ nguyên kể từ cuối tuần trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường Vahid Karaahmetovic chia sẻ trên Investing cho hay: "Ngân hàng tài chính đa quốc gia Barclays dự đoán Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, trong khi các nhà hoạch định chính sách đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%.

Các nhà kinh tế dự đoán Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất không phải là kịch bản cơ bản và nhắc lại rằng việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vẫn là kịch bản trọng tâm, mặc dù việc nới lỏng có thể đòi hỏi những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy lạm phát đang đạt đỉnh hoặc thị trường lao động đang suy yếu".