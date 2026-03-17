中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 17/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên mức 25.068 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc ngày thứ Ba (17/3), chứng kiến sự bình ổn của thị trường trong nước. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm giữ ở mốc 25.068 đồng/USD.  Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn cùng không đổi, công bố giao dịch tại 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 99,93 điểm.

Tỷ giá 17/3

Đầu ngày thứ Ba (17/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.068 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, công bố giao dịch tại cùng mốc 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động tuột khỏi mốc 100 điểm.

Cập nhật sáng 17/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giữ bằng phiên trước, công bố là 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,93 điểm.

Mở cửa giao dịch thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.068 đồng/USD. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ bằng mức kết thúc làm việc phiên trước, hiện là 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,93 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 17 3 ty gia trung tam giu nguyen muc 25.068 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.051  - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 17/3 là 26.081 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, bằng mức làm việc phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.011 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.321 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã giảm 15 đồng và không đổi giá bán.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 17/3 không điều chỉnh mới nhiều ngày liên tiếp, hiện giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 17 3 ty gia trung tam giu nguyen muc 25.068 dong usd hinh anh 2

Kết thúc ngày thứ Hai (16/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.068 đồng/USD. Cùng lúc, tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,25 điểm.

Tỷ giá 16/3

Đóng cửa ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, giá bán USD hiện là 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,25 điểm.

Chiều tối thứ Hai, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên mức giao dịch phiên trước, ổn định ở mốc 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 100,25 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 17 3 ty gia trung tam giu nguyen muc 25.068 dong usd hinh anh 3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày đầu tuần ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD, giữ bằng công bố ở phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại ngày làm việc tại 26.026 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.321 đồng/USD, giá mua đã tăng 5 đồng và không đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.605 - 26.321 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ làm việc với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.190 đồng/USD, giữ nguyên kể từ cuối tuần trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 17 3 ty gia trung tam giu nguyen muc 25.068 dong usd hinh anh 4

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường Vahid Karaahmetovic chia sẻ trên Investing cho hay: "Ngân hàng tài chính đa quốc gia Barclays dự đoán Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, trong khi các nhà hoạch định chính sách đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%.

Các nhà kinh tế dự đoán Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất không phải là kịch bản cơ bản và nhắc lại rằng việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vẫn là kịch bản trọng tâm, mặc dù việc nới lỏng có thể đòi hỏi những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy lạm phát đang đạt đỉnh hoặc thị trường lao động đang suy yếu".

Screenshot 2026-03-14 091449.png

Tỷ giá USD hôm nay 16/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.068 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (16/3), bước sang tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.068 đồng/USD. Cùng chiều biến động, các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, công bố giao dịch tại 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,24 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá