Tỷ giá USD hôm nay 19/3: Giá USD bán ra tăng lên 26.325 đồng/USD

Tỷ giá 19/3

Đầu ngày thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 5 đồng so với hôm qua, hiện ở mức 25.072 đồng/USD. Cùng chiều biến động các ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch tại cùng mốc 26.325 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước đó. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.055 - 26.325 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 5 đồng vào cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 19/3 là 26.085 đồng/USD mua vào và 26.325 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều đã tăng 5 đồng so với phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.046 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.325 đồng/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.325 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua giữ nguyên trong khi giá bán cao hơn 5 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 19/3 giao dịch quanh mốc 27.400 - 27.450 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày thứ Tư (18/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.067 đồng/USD. Cùng thời điểm, tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.320 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,62 điểm.

Tỷ giá 18/3

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Tư dừng ở mức 26.080 - 26.320 đồng/USD, không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại hôm nay tại 26.044 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.320 đồng/USD, cộng thêm 8 đồng vào chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.605 - 26.320 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ làm việc với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.320 đồng/USD bán ra, nâng giá mua lên cao hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.450 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Trước triển vọng tăng giá ảm đạm do chiến tranh Iran, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Tư.

Các nhà đầu tư dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá xu hướng lạm phát và các dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động có thể đang gặp khó khăn.

Trước khi cuộc xung đột bắt đầu, các nhà đầu tư đã dự đoán việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, có thể là vào nửa cuối năm. Nhưng, khi chiến tranh tiếp diễn ở Trung Đông, FED có thể phát tín hiệu trì hoãn việc giảm lãi suất, các nhà phân tích tại ING cảnh báo".