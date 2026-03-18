Tỷ giá USD hôm nay 18/3: Giá USD bán ra giảm nhẹ còn 26.320 đồng/USD

Tỷ giá 18/3

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.067 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 1 đồng. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giảm, công bố giao dịch tại cùng mốc 26.320 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,57 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.050 - 26.320 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm nhẹ 1 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 18/3 là 26.080 đồng/USD mua vào và 26.320 đồng/USD bán ra, lùi 1 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.036 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.320 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã tăng 17 đồng và giảm 1 đồng ở giá bán.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.320 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước đó 1 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 18/3 giao dịch quanh mốc 27.400 - 27.450 đồng/USD, tăng 60 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối thứ Ba (17/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.068 đồng/USD. Cùng lúc, tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,80 điểm.

Tỷ giá 17/3

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, giá bán USD hiện là 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,80 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, niêm yết tại 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV cuối ngày đầu tuần ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD, giữ bằng công bố ở phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại ngày làm việc tại 26.019 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.321 đồng/USD, giá mua đã tăng 8 đồng và không đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.595 - 26.321 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ làm việc với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, hạ giá mua xuống thấp hơn phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.340 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.390 đồng/USD, tăng 190 đồng chiều mua và 200 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá dầu thô tăng cao sẽ tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng và cuối cùng đến tay người tiêu dùng, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế. Nhưng điều đó cần thời gian để hiện thực hóa. Nó có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất nếu tình hình địa chính trị Trung Đông gây ra suy thoái toàn cầu, nhưng chúng ta chưa đến giai đoạn đó, và FED dường như thậm chí còn ít có ý định cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Với viễn cảnh lãi suất cao kéo dài từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và cuộc chiến kéo dài ở Iran, đồng bạc xanh dường như sẽ tiếp tục được hỗ trợ, và những đợt giảm giá có thể thu hút người mua".