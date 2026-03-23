Tỷ giá USD hôm nay 23/3: USD bán ra tăng lên mức 26.344 đồng/USD

Tỷ giá 23/3

Mở cửa làm việc ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.090 đồng/USD, cao hơn trước khi nghỉ cuối tuần 5 đồng. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng, tại nơi công bố cao nhất ghi nhận đạt mốc 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,55 điểm.

Cập nhật sáng 23/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi lên, mức cao nhất đạt được là 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,55 điểm.

Bắt đầu giao dịch thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.090 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng giá bán USD lên cao hơn phiên trước, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,55 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi từ cuối tuần trước

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 23/3 là 26.099 đồng/USD mua vào và 26.339 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 16 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.031 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.344 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào còn chiều bán ra đã tăng 5 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.344 đồng/USD bán ra, không thay đổi giá mua và tăng 5 đồng ở giá bán kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 23/3 giao dịch quanh mốc 27.900 - 27.950 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Khép lại một tuần làm việc, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn biến động cùng chiều, đi lên về cuối tuần. Đóng cửa giao dịch ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.085 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.339 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.068 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm quay đầu đi xuống từ sáng thứ Tư, đạt mức 25.067 đồng/USD. Sau đó quay trở lại chiều dương từ sáng thứ Năm và tạm nghỉ cuối tuần tại mốc 25.085 đồng/USD công bố vào sáng thứ Sáu.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.321 đồng/USD. Sang ngày thứ Tư giảm còn 26.320 đồng/USD. Các ngân hàng chủ yếu cùng điều chỉnh giá bán đi lên từ thứ Năm và kết thúc làm việc tuần này tại mốc 26.339 đồng/USD.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng trưởng mạnh mẽ. Cập nhật sáng thứ Hai, tỷ giá công bố giao dịch quanh mốc 26.150 - 26.190 đồng/USD, đây cũng là mức thấp nhất trong tuần. Tỷ giá đi lên từ thứ Ba cho tới cuối tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do hiện ở mốc 27.900 - 27.950 đồng/USD, tăng tới 190 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) tuần này liên tục biến động, hầu hết làm việc trên mức 99 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận đạt 99,29 điểm vào sáng thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY dao động trong sắc đỏ, đạt 98,65 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chiến lược gia cấp cao James Stanley chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị USD đã kết thúc tuần trước ở mức cao kỷ lục và cho thấy tín hiệu quá mua trên biểu đồ ngày. Sự điều chỉnh ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, với việc kiểm tra mức hỗ trợ tại ngưỡng kháng cự trước đó, và đà tăng tiếp tục cho đến cuộc họp của FOMC vào thứ Tư. Tôi đã xem xét bối cảnh đó trong buổi hội thảo trực tuyến hôm thứ Ba, và mọi thứ vẫn khá ổn định cho đến sáng thứ Năm.

Điều thay đổi sau đó là một đợt bán tháo mạnh đối với USD/JPY, khiến USD giảm xuống mức thấp kỷ lục mới, trong khi EUR/USD và GBP/USD tăng lên mức cao kỷ lục mới".