Tỷ giá USD hôm nay 20/3: Giá bán USD tự do bật tăng lên mốc 27.750 đồng/USD

Thứ Sáu, 05:00, 20/03/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 20/3, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên cao hơn hôm qua, đạt 25.085 đồng/USD. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, công bố giao dịch tại 26.339 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 99,29 điểm.

Tỷ giá 20/3

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.069  - 26.339 đồng/USD (mua vào và bán ra), cao hơn phiên trước 14 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 20/3 là 26.099 đồng/USD mua vào và 26.339 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều đã tăng 14 đồng so với phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.026 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.339 đồng/USD, giảm 9 đồng chiều mua và cộng thêm vào giá bán 14 đồng so với phiên liền trước.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.339 đồng/USD bán ra, lùi 10 đồng chiều mua và tăng 14 đồng ở giá bán kể từ phiên làm việc trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 20/3 tăng mạnh tới 300 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh mốc 27.700 - 27.750 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày thứ Năm (19/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.072 đồng/USD. Tương tự, tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.325 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,26 điểm.

Tỷ giá 19/3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.055  - 26.325 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Năm dừng ở mức 26.085 - 26.325 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại hôm nay tại 26.035 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.325 đồng/USD, chiều mua đã giảm 9 đồng và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.624 - 26.325 đồng/USD. Còn ACB tạm dừng làm việc làm việc với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.325 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều không điều chỉnh mới so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ bằng mức giao dịch lần cập nhật trước, hiện ở quanh mốc 27.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.450 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%–3,75%, đúng như dự đoán. Ngân hàng trung ương đã điều chỉnh dự báo lạm phát năm 2026 lên 2,7% từ mức 2,4% và nâng dự báo tăng trưởng lên 2,4%, điều này gây bất ngờ cho thị trường.

Mặc dù biểu đồ dự báo vẫn cho thấy FED sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay, Chủ tịch FED ông Jerome Powell cho biết lạm phát không giảm nhiều như kỳ vọng, khiến cuộc họp mang hơi hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với nền kinh tế. Sau cuộc họp, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng bạc xanh tăng giá".

Tỷ giá USD hôm nay 19/3: Giá USD bán ra tăng lên 26.325 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc ngày thứ Năm (19/3), Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm cao hơn hôm qua, đạt 25.072 đồng/USD. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, công bố giao dịch tại 26.325 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,10 điểm.

