Tỷ giá USD hôm nay 4/4: Giá USD bán ra tạm dừng tại 26.362 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, chứng kiến sự bình ổn của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại NHNN giữ nguyên ở mức 25.107 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn không điều chỉnh mới, vẫn là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,97 điểm.

Tạm dừng làm việc ngày thứ Sáu (3/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.107 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 99,97 điểm.

Tỷ giá 3/4

Bước vào nghỉ cuối tuần, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ tại cùng mức 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,97 điểm.

Kết thúc ngày thứ Sáu, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,97 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, nghỉ làm việc hôm nay tại 26.112 - 26.362 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.142 - 26.362 đồng/USD, bằng mức công bố phiên trước. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.072 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.362 đồng/USD, tăng 6 đồng chiều mua và không điều chỉnh mới giá bán so với phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.362 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.362 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua vào đã nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.520 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chiến lược gia cao cấp James Stanley chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt đối với thị trường khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố vào ngày lễ, khiến nhiều sàn giao dịch lớn đóng cửa. Điều này tự nó đã có thể dẫn đến tình trạng biến động mạnh do thanh khoản thấp kết hợp với động lực từ các tin tức, nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, điều này càng làm tăng thêm tính khó lường cho thị trường.

Đối với USD, vẫn còn tiềm năng bứt phá tăng giá dựa trên mô hình tam giác tăng dần vẫn hiển thị trên biểu đồ ngày. Với báo cáo NFP vào ngày mai, trong đó dữ liệu việc làm mạnh mẽ có thể làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ".

Tỷ giá USD hôm nay 3/4: Giá bán USD tự do nâng lên mức 27.520 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa giao dịch ngày thứ Sáu, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ ở 25.107 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, cùng công bố là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,02 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
