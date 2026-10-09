Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) quy tụ 200 gian hàng đến từ gần 150 doanh nghiệp. Trong số những không gian thu hút đông đảo khách tham quan, gian hàng Vinamilk nổi bật với chủ đề “50 năm không ngừng nâng chuẩn”, phản ánh hành trình phát triển của doanh nghiệp thông qua việc liên tục tự đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Đối với một thương hiệu có 30 năm liên tục được bình chọn HVNCLC, thông điệp này còn gợi mở câu chuyện về cách doanh nghiệp duy trì niềm tin của người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Gian hàng Vinamilk với chủ đề "50 năm không ngừng nâng chuẩn" thu hút đông đảo khách tham quan tại Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (Ảnh: Minh Anh)

Không chờ thị trường đòi hỏi mới nâng chuẩn

Ra đời từ năm 1996, chương trình HVNCLC được xây dựng từ chính các lá phiếu bình chọn của người tiêu dùng. Qua ba thập kỷ, chương trình không chỉ ghi nhận những thương hiệu được thị trường tín nhiệm, mà còn mang đến một góc nhìn về sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người Việt.

Trong ngành thực phẩm – đồ uống, chất lượng vẫn là điều kiện tiên quyết, song khái niệm về một sản phẩm “tốt” đã mở rộng từ những đặc tính có thể cảm nhận trực tiếp sang cả quy trình tạo ra sản phẩm và trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều này đặt các thương hiệu lâu đời trước một tiêu chuẩn kép: vừa duy trì những giá trị đã tạo dựng niềm tin, vừa liên tục đổi mới để đáp ứng những kỳ vọng cao hơn.

Nhiều thế hệ người tiêu dùng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian của Vinamilk (Ảnh: Minh Anh)

Thành lập vào thời điểm đất nước vừa thống nhất, khi thị trường sữa Việt Nam còn sơ khai và người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn, Vinamilk từng là cái tên gắn liền với nhu cầu dinh dưỡng của cả một thế hệ người Việt. Thay vì bằng lòng với vị thế tiên phong, thương hiệu đã chọn con đường không ngừng tự làm mới mình bằng những chuẩn mực cao hơn.

Chẳng hạn, khi nhận thấy nguy cơ từ công nghệ hàn chì thân lon vốn còn phổ biến trên thị trường khi đó, Vinamilk đã đầu tư hơn 450.000 USD cho dây chuyền hàn điện Soudronic của Thụy Sĩ. Điều ấn tượng không chỉ nằm ở mức đầu tư mà ở tư duy phía sau: không chờ một rủi ro trở thành điều bị cấm mới loại bỏ, và không lấy mức tối thiểu được chấp nhận làm giới hạn cuối cùng.

Cách tiếp cận đó cũng phản ánh quan điểm mà bà Mai Kiều Liên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk nhiều lần nhấn mạnh: “Chất lượng sản phẩm, với Vinamilk, là nguyên tắc không bao giờ thỏa hiệp, dù với bất kỳ lý do gì.”

Khi Việt Nam hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, kể cả các sản phẩm nhập khẩu cao cấp. Chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh đó, năm 2013, Vinamilk đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, tương đương gần 4 tấn vàng thời điểm đó, để xây dựng hai “siêu nhà máy” hiện đại hàng đầu khu vực.

Các khoản đầu tư quy mô lớn vào công nghệ và sản xuất là nền tảng cho chiến lược "không ngừng nâng chuẩn" của Vinamilk (Ảnh: Minh Anh)

Trong đó, Nhà máy Sữa bột Việt Nam được đầu tư hệ thống hai tháp sấy riêng biệt, khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ, giúp kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất trong môi trường khép kín, đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng công thức sản phẩm.

Thành quả của những khoản đầu tư dài hạn này được ghi nhận bằng các chuẩn mực quốc tế. Năm 2023, toàn bộ danh mục sữa bột trẻ em của Vinamilk đáp ứng hơn 400 tiêu chí về chất lượng và điều kiện sản xuất để nhận chứng nhận Purity Award từ Clean Label Project. Đến năm 2026, sản phẩm Optimum A2 Pro+ tiếp tục được vinh danh là “Best Children's Dairy Product” tại World Dairy Innovation Awards ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Từ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến định hình xu hướng

Chất lượng là nền tảng, nhưng khả năng liên tục tạo ra những chuẩn mực mới là yếu tố giúp thương hiệu duy trì sự gắn kết với nhiều thế hệ. Bởi người tiêu dùng của năm 2026 không chỉ khác năm 1996 ở nhu cầu, mà còn ở kỳ vọng về những giá trị mà một sản phẩm có thể mang lại.

Không chỉ thích ứng với sự thay đổi của thị trường, Vinamilk đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, góp phần kiến tạo các xu hướng tiêu dùng mới. Hiện nay, Vinamilk sở hữu hơn 300 sản phẩm thuộc 15 ngành hàng, với nhiều dòng sản phẩm cao cấp, chuyên biệt và phát triển theo định hướng bền vững.

Vinamilk hiện sở hữu hơn 300 sản phẩm thuộc 15 ngành hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng (Ảnh: Minh Anh)

Chẳng hạn, sữa tươi Vinamilk Green Farm Cao đạm Ít béo góp phần định hình xu hướng quan tâm sâu sắc đến thành phần dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Trong khi đó, việc phát triển đa dạng hương vị cho nhiều dòng sản phẩm như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa chua uống Probi, sữa chua ăn Vinamilk... cho thấy cách doanh nghiệp đón đầu nhu cầu ngày càng phân hóa của người tiêu dùng, khi trải nghiệm và sở thích cá nhân trở thành một yếu tố quan trọng trong lựa chọn sản phẩm.

“Theo chúng tôi, doanh nghiệp Việt muốn tiếp tục được thế hệ người tiêu dùng mới lựa chọn thì trước tiên phải không ngừng đổi mới và thấu hiểu khách hàng sâu sắc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, doanh nghiệp cần chủ động tìm ra những giải pháp cho cả những nhu cầu mà người tiêu dùng có thể chưa kịp gọi tên”, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk chia sẻ tại sự kiện.

Ông Đỗ Thanh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) - Giám đốc Đối ngoại, đại diện Vinamilk - đón nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình HVNCLC (Ảnh: Minh Anh)​

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Vinamilk là một trong những trường hợp tiêu biểu cho việc xây dựng và duy trì niềm tin của người tiêu dùng suốt nhiều thập kỷ.

“Lá phiếu của người tiêu dùng luôn phản ánh trung thực nhất vị thế của một thương hiệu trên thị trường. Ba mươi năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn là minh chứng cho thấy Vinamilk đã xây dựng được một mối gắn kết đặc biệt với nhiều thế hệ khách hàng. Đây là thành quả không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, mà còn từ năng lực đổi mới bền bỉ để luôn phù hợp với thị trường”, bà Hạnh nói.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, phát biểu tại sự kiện khai mạc Lễ hội kỷ niệm 30 năm HVNCLC (Ảnh: Minh Anh)

Nhận định này cũng gợi nhắc đến chia sẻ của bà Mai Kiều Liên: “Trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi có hàng trăm triệu trẻ em Việt Nam và thế giới sử dụng sản phẩm Vinamilk từ khi nằm trong bụng mẹ, lớn lên, trở thành những bậc cha mẹ và các thế hệ tiếp nối tiếp tục lựa chọn Vinamilk cho con mình”.

Sự lựa chọn của người tiêu dùng chính là thước đo quan trọng đối với sức sống của một thương hiệu (Ảnh: Minh Anh)

Với Vinamilk, niềm tin của người tiêu dùng không chỉ là thành quả của một hành trình dài, mà còn là thước đo cho tính đúng đắn của chiến lược “không ngừng nâng chuẩn”. Từ chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất đến đổi mới sáng tạo, mọi nỗ lực của doanh nghiệp suy cho cùng đều hướng tới việc tạo ra giá trị tốt hơn cho người tiêu dùng.