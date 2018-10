Vừa qua, bộ ảnh thời trang Á hậu Hoàng Thùy chụp tại Paris nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Á hậu Hoàng Thùy đã có những chia sẻ chân tình xoay quanh bộ ảnh đặc biệt này. Gọi là bộ ảnh đặc biệt vì Pháp là nơi mà Á hậu Hoàng Thùy vô cùng yêu thích. Đó là lý do cô mang vương miện Tiara theo mình trong chuyến đi và đưa vào bộ ảnh. Với Hoàng Thùy, để có được vương miện Tiara này là một hành trình dài mà cô đã bỏ ra rất nhiều quyết tâm và công sức. Vì thế cô muốn Tiara luôn bên cạnh mình, cùng cô đi khắp thế giới, viết nên câu chuyện thanh xuân đầy rực rỡ. Trong câu chuyện thanh xuân ấy, Pháp chính là nơi mà cô luôn ao ước được đặt chân đến khi còn nhỏ. Vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nên cô rất ngưỡng mộ những công trình kiến trúc ở Pháp. Đặc biệt, cảnh vật và con người ở đây đã mang đến nhiều cảm hứng cho Hoàng Thùy trong công việc cũng như cuộc sống. Không phải lần đầu tiên đến Pháp nhưng trong chuyến công tác vừa qua, Á hậu Hoàng Thùy có nhiều thời gian hơn để khám phá Paris xinh đẹp và trải nghiệm những nét văn hóa của “Kinh đô ánh sáng” này. Cô quyết định lưu giữ tất cả cảm xúc ấy vào trong bộ ảnh, kết hợp cùng bộ sưu tập “Fairy in France” của nhà thiết kế Linh San. Với những thiết kế dạ hội mang phong cách gợi cảm, hiện đại, kiểu dáng ôm khít tôn đường cong cơ thể và vận dụng kỹ thuật xếp ly, đính đá tỉ mỉ, Á hậu Hoàng Thùy khéo léo khoe hình thể quyến rũ sau khi tăng 6kg. Bên cạnh đó, khi khoác lên người bộ áo dài họa tiết hoàng gia và chim bồ câu hòa bình, Á hậu Hoàng Thùy vô cùng dịu dàng đằm thắm giữa một Paris thơ mộng giàu chất thơ. Hoàng Thùy bật mí, vì chụp ảnh ở những địa điểm du lịch nổi tiếng của Paris nên ekip khá khó khăn trong việc chụp ảnh thời trang, do có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, khi biết Hoàng Thùy là Á hậu 1 Hoàn Vũ Việt Nam, du khách và người dân vô cùng thích thú, dành cho cô nhiều lời khen và xin chụp ảnh cùng. Ngoài ra, do thực hiện bộ ảnh ở nước ngoài nên cô phải tự mang đồ từ Việt Nam sang và không có nhiều sự hỗ trợ. Để có thể chứa hết các bộ trang phục, cô phải dùng đến 3 vali to. Á hậu còn chia sẻ, đến nước Pháp, cô nghĩ ngay đến Iris Mittenaere – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016. Hoàng Thùy rất ngưỡng mộ Iris vì vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế, tri thức, cùng giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của phụ nữ Pháp. Dù vậy, nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019, Á hậu Hoàng Thùy muốn mang hình ảnh khỏe khoắn, tự tin, gợi cảm nhưng có một chút huyền bí của người phụ nữ Á Đông. Trong thời gian tới, Á hậu Hoàng Thùy sẽ tiếp tục thực hiện các dự án riêng của năm 2018, cùng một kế hoạch lớn đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

