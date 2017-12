Áo dài Việt tăng hạng trên bản đồ thời trang

Bước tiến mới cho thời trang Việt khi lần đầu có nhà thiết kế mở màn Paris Fashion Week - Haute Couture 2018. Theo thư mời chính thức được công bố của BTC đó là NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo chiều 23/12, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam vinh dự được lựa chọn là NTK Việt trình diễn mở màn Paris Fashion Week - Haute Couture 2018. Được tổ chức chỉ một ngày duy nhất vào 23/1/2018 tại kinh đô thời trang nước Pháp – Paris, đây được xem như tín hiệu vui nâng hạng áo dài Việt trên bản đồ thời trang quốc tế. Theo đó, 30 thiết kế nằm trong BST “Women in love” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ trình diễn tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Haute Couture Fashion Week 2018 theo chia sẻ của NTK sẽ vô cùng đặc biệt khi được thực hiện với những bộ đầu tiên lên ý tưởng từ cách đây 3 năm và đang tiếp tục được hoàn thiện. NTK cho biết: “BST được lựa chọn bởi thiết kế đặc biệt từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic của nhà thờ Notre Dame – nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris, sản phẩm hoàn toàn được làm thủ công bằng tay. Hàng trăm con người làm nên 1 sản phẩm trong vòng ít nhất là 6 tháng, bởi vì tính đặc biệt của BST nên NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã vượt qua những NTK khác được trình diễn khai mạc”. Trong khuôn khổ Paris Fashion Week - Haute Couture có tiêu chí: Tất cả các sản phẩm phải trên 10 ngàn đô, mỗi sản phẩm phải được thực hiện trên 300 giờ công lao động, nguyên phụ liệu phải là nguyên phụ liệu thời trang cao cấp đến từ Ý và Pháp. Hoa hậu nhân ái Thủy Tiên là người trình diễn ra mắt BST của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong buổi họp báo. Nụ cười thân thiện, nhân ái là điểm cộng của người đẹp mang tên Thủy Tiên. Tại Pháp, toàn bộ người mẫu trình diễn sẽ là người mẫu nổi tiếng người nước ngoài và theo tiêu chí, ít nhất họ phải thuộc top 10 hoa hậu. “Trung bình là từ 10 ngàn USD – 20.000 USD cho 1 mẫu áo dài, và tổng BST mang sang Paris trình diễn lần này là 30 bộ. Đó là một khoản kinh phí lớn, nhưng rất may khi tôi nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, những doanh nhân với tình yêu áo dài Việt. Còn về kinh phí để sang Paris thì cá nhân tôi là khách mời thì toàn bộ chi phí để đi lại, trình diễn, người mẫu v.v thì đã được BTC tài trợ 100%. Nếu để tổ chức một chương trình đó mà phải đóng tiền thì mất khoảng 150 ngàn Euro.” – NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. BST “Women in love” với chi tiết thiết kế đặc biệt từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic.

