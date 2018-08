Bạn thân Hoa hậu H'Hen Niê, tình cũ Kim Lý lọt Top 35 The Face 2018

Cô gái dân tộc H’Bella H’Đok – bạn thân của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê cũng góp mặt trong top thí sinh xuất sắc đi tiếp nhờ nụ cười ăn ảnh và khả năng thể hiện tốt bản thân trước ống kính. Tạm gác công việc phóng viên để đến với The Face, H’Bella muốn truyền cảm hứng và sự tự tin đến các cô gái người dân tộc. “Tình cũ Kim Lý” Trần Thị Thu Trang xuất hiện tại vòng casting nổi bật và khác biệt với mũ hoa trên đầu. Từng lọt top các thí sinh xuất sắc tại nhiều cuộc thi hoa hậu, Thu Trang tích lũy cho mình một bề dày kinh nghiệm đủ để giúp cô nàng tỏa sáng tại cuộc thi năm nay. Nguyễn Hồng Đức gây ấn tượng với ban giám khảo bởi gương mặt ăn hình và khả năng nhảy múa như một vũ công chuyên nghiệp. Tại vòng casting khu vực miền Nam, Hồng Đức đã cùng HLV Minh Hằng có màn nhảy đôi đốt nóng không khí cả trường quay. Hồ Thu Anh với chiều cao khiêm tốn 1m67 nhưng lại sở hữu gương mặt có khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp với mọi phong cách, hứa hẹn sẽ là nhân tố thú vị tại chương trình năm nay. Không bất ngờ khi Nhikolai Đinh – hot boy “Bùa yêu” đình đám sở hữu chắc chắn một vé đi tiếp tại cuộc thi năm nay. Chiều cao nổi bật 1m88, gương mặt nam tính cùng phong cách nổi bật đã giúp thí sinh này gây nhiều ấn tượng với các huấn luyện viên. Sở hữu chiều cao khủng 1m89 cùng lối trình diễn catwalk chuyên nghiệp và phong cách biến hóa đa dạng, Nguyễn Phạm Minh Đức (Mid Nguyễn) là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại vòng casting. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2016 – Nguyễn Huy Quang quay trở lại đầy bất ngờ và ấn tượng tại The Face năm nay. Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình nam tính, kinh nghiệm chinh chiến trên các sàn catwalk lớn nhỏ của Huy Quang cũng sẽ là lợi thế của anh chàng trong trận chiến khốc liệt này. Nguyễn Thùy Linh từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016, nhưng sau đó không tham gia hoạt động nghệ thuật vì một số lý do cá nhân. Đến với The Face Vietnam 2018, Thùy Linh mong muốn đây sẽ là bước ngoặt và là cú bùng nổ của bản thân. Tôn Tuấn Kiệt gây ấn tượng mạnh mẽ với ba huấn luyện viên bởi nụ cười tỏa sáng đặc trưng cùng tài năng nổi bật: anh chàng có thể hát, rap, nhảy. Đồng thời, Tuấn Kiệt cũng là cái tên quen thuộc của nhiều sàn diễn thời trang cùng các bộ ảnh lookbook cho nhiều thương hiệu lớn. Brian Trần Đắc Lộc là một cái tên quen thuộc với công chúng, từng góp mặt trong 3 phim điện ảnh và 8 MV (Music video). Ngoài ra, Brian cũng từng xuất hiện trong nhiều TVC và viral clip. Trong đoạn teaser vừa mới được tiết lộ mới đây, Trương Thanh Long là nguyên nhân gây ra “đại chiến” Song Hằng, điều đó chứng tỏ sức hút của thí sinh này là điều không thể chối cãi. “Nàng thơ” của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà – Võ Thùy Dung – xuất sắc góp mặt trong danh sách này. Là một cô gái với gương mặt đậm chất thương mại, lợi thế của Thùy Dung là những bộ ảnh khoe nét đẹp rạng rỡ và tươi tắn của mình. Tôn Thị Thanh Tuyền trước khi đến với The Face từng đạt thành tích cao trong những cuộc thi về người mẫu và thời trang. Ngoài ra, cô nàng còn tham gia đóng quảng cáo cho một số nhãn hàng. Nguyễn Thị Lệ Nam gây chú ý bởi vẻ đẹp mong manh và nữ tính. Tại vòng casting, HLV Thanh Hằng đã gửi đến Lệ Nam thông điệp đầy ý nghĩa: “Cố gắng thoát khỏi cái bóng người khác nhưng đừng đánh mất chính mình”, đồng thời trông chờ sự bứt phá mạnh mẽ từ cô. Mạc Trung Kiên lọt vào top 10 của một cuộc thi tìm kiếm những gương mặt tuổi teen tươi mới, thời gian vừa qua anh chàng còn là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Mister Global 2018. Chàng trai sinh năm 1997 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85 và gương mặt điển trai cực kỳ thu hút. Trần Thị Thùy Dung chưa từng tham gia lĩnh vực thời trang trước đó. Đến với The Face, Thùy Dung mong muốn có cơ hội thử thách bản thân và trải nghiệm một môi trường mới. Cái tên gây chú ý nhất và cũng là thí sinh nam nhỏ tuổi nhất cuộc thi – hot boy Trần Quốc Anh, sinh năm 1998 nhưng sở hữu chiều cao nổi bật 1m86. Từng tham gia đóng nhiều MV, trong đó nổi bật nhất là MV Rời bỏ của ca sĩ Hòa Minzy, Quốc Anh gây sốt cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài hot boy của mình. Tại vòng casting, chàng trai tự thú nhận mình là fan của HLV Minh Hằng. Nguyễn Thị Huyền Trang – thí sinh gây chú ý vì “đắc tội” với HLV Thanh Hằng khiến nữ người mẫu nổi giận và lên tiếng chấn chỉnh. Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, là thí sinh nữ nhỏ tuổi nhất chương trình năm nay. Từng tham gia trình diễn tại Vietnam International Fashion Week, sở hữu chiều cao 1m71 cùng gương mặt đậm chất thời trang, Quỳnh Anh được trông đợi là nhân tố sáng giá cho chương trình năm nay. Nguyễn Xuân Phúc hiện đang là diễn viên, đến với cuộc thi để thử sức với lĩnh vực người mẫu. Ngoại hình nam tính và phong trần của anh chàng là yếu tố thu hút mạnh mẽ sự chú ý của các HLV. Gây chú ý tại vòng casting là cuộc chạm trán và hòa giải giữa thí sinh Đàm Quang Phúc và host Nam Trung sau 5 năm kể từ mâu thuẫn tại Vietnam’s Next Top Model. Quang Phúc hiện là chuyên viên trang điểm và người mẫu tự do, đã xuất hiện trong hơn 30 TVC và tham gia đóng nhiều dự án phim, trong đó nổi bật là Hot boy nổi loạn. Nguyễn Lê Hương Quỳnh gây chú ý bởi vẻ ngoài lạ, ấn tượng. Cô gái sinh năm 1997 hiện có một thương hiệu trang sức riêng, đang làm công việc kinh doanh và người mẫu tự do. Trần Thị Kim Anh từng đạt Top 6 Én Vàng 2017, hiện đang làm MC và VJ. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong nhiều TVC cho các nhãn hàng lớn cùng các web drama khác. Lâm Thùy Anh trước khi đến với sân chơi The Face Việt Nam 2018, cô từng là gương mặt sáng giá đi sâu tại các cuộc thi tôn vinh sắc vóc và gương mặt. Với kinh nghiệm chinh chiến trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ, Thùy Anh chắc chắn là một đối thủ mạnh trong dàn thí sinh lọt vào vòng tiếp theo. Nguyễn Minh Tú gây ấn tượng mạnh với bộ ba HLV bởi khả năng nhảy điêu luyện. Chàng trai này từng lọt top 6 Giai điệu chung đôi và đoạt ngôi vị Quán quân Quý ông hoàn hảo. Khiếu Thị Khánh Linh, em gái Khiếu Thị Huyền Trang – Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010, nổi bật tại vòng casting với khuôn mặt đậm chất Á Đông và thần thái chuẩn mẫu không thua kém chị ruột. Cô gái sinh năm 1998 từng được báo chí ca ngợi là “Châu Tấn của Việt Nam”. Bùi Thị Linh Chi vừa tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình, từng lọt top 15 Duyên dáng Hà thành. Lưu Quang Đông hiện đang kinh doanh và làm người mẫu tự do. Anh chàng “bạn trai Sĩ Thanh” từng gây sốt cộng đồng mạng thời gian dài vì ngoại hình chuẩn soái ca và chuyện tình đẹp như mơ với nữ ca sĩ nổi tiếng. Phạm Ngọc Ánh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, sở hữu gương mặt cá tính và kĩ năng catwalk điêu luyện. Nguyễn Kiều Diễm theo học chuyên ngành Đạo diễn, có khả năng diễn xuất và catwalk. Cô gái này còn chứng minh sự đa năng của mình khi xuất hiện trong hàng loạt các TVC cho các thương hiệu lớn. Ngoài catwalk và chụp ảnh, Lê Thị Trâm Anh còn có thể nhảy, hát, múa, diễn xuất. Trâm Anh theo học ngành Công an vì yêu cầu của gia đình, nhưng đam mê người mẫu đã thúc giục cô ghi danh tại cuộc thi năm nay. Thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của mình tại vòng casting, thí sinh nhỏ tuổi Hoàng Như Mỹ lập tức gây ấn tượng với bộ ba huấn luyện viên. Ngoài khả năng catwalk, cô gái này còn có thể hát và nhảy. Chinh chiến hàng chục sàn diễn thời trang trong nước và là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Trần Tuyết Như thuyết phục bộ ba huấn luyện viên tại vòng casting bằng chính khả năng catwalk điêu luyện của mình. Tuyết Như từng tham gia nhiều TVC cho các nhãn hàng. Xuất hiện trong MV gây sốt thời gian gần đây “Chạm đáy nỗi đau”, Đỗ Duy Minh gây ấn tượng bởi ngoại hình nam tính và cuốn hút. Ngoài người mẫu, anh chàng còn là một vận động viên bóng rổ cừ khôi. Dương Hoàng Bảo Nghi thu hút người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ và đầy sức sống. Cô gái từng đạt giải Người đẹp có nụ cười đẹp tại cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018.

