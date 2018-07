Hoa hậu H'Hen Niê khác lạ khi hóa thân thành cô gái Mông xinh đẹp

Vừa qua, Hoa hậu H’Hen Niê có chuyến công tác tại Đà Nẵng, tham gia các hoạt động cộng đồng do tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức. Trong sự kiện trao học bổng “Mở đường đến tương lai” thuộc chương trình “Nâng bước đến trường – Thắp sáng tương lai”, Hoa hậu H’Hen Niê tạo bất ngờ thú vị khi xuất hiện tại chương trình trong trang phục dân tộc Mông. Cô bật mí rất hào hứng tham gia sự kiện này vì có sự tham gia của nhiều nữ sinh thuộc các dân tộc khác nhau. Cô chọn ý tưởng hóa thân thành cô gái dân tộc Mông để không khí chương trình trở nên gần gũi ấm cúng hơn. Thay mặt ban tổ chức, Hoa hậu H’Hen Niê đã trao học bổng cho các em nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập khá, giỏi. Học bổng bao gồm tiền học phí và chi phí sinh hoạt, quần áo, sách vở trong suốt 3 năm trung học phổ thông, 4 năm cao đẳng, đại học. Hoa hậu H'Hen Niê cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính. Hoa hậu H’Hen Niê cũng tham gia buổi giao lưu với các nữ sinh dân tộc thiểu số, nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội ước mơ”. Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ về sự nỗ lực vươn lên của bản thân, vượt qua hủ tục như bỏ học, tảo hôn trong dân tộc thiểu số… đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các nữ sinh, qua đó giúp các em định hướng và làm chủ ước mơ, cuộc sống của mình. Cô đặc biệt nhấn mạnh về việc người phụ nữ nên cân bằng giữa sắc đẹp – tri thức và thân thiện ngồi cùng bàn trò chuyện với các em trong không gian vô cùng gần gũi và cởi mở. Sáng hôm sau, Hoa hậu H’Hen Niê có mặt từ sớm để cùng các bạn thanh niên tham gia hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cô hào hứng dẫn đầu đoàn xe đạp vòng quanh những con đường ven biển ra chợ Hàn nhằm tuyên truyền cổ động việc không sử dụng bao nylon tái chế gây ảnh hưởng đến môi trường tại chợ Hàn. Tiếp nối chuỗi chương trình, Hoa hậu H’Hen Niê đến thăm, vui chơi cùng trẻ em kém may mắn tại làng Hy Vọng. Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ đối tượng trẻ em kém may mắn luôn gây cho cô nhiều cảm xúc nhất. Cô hy vọng tổ chức VCF, quỹ học bổng Vừ A Dính cũng như các cơ quan tổ chức khác cũng quan tâm và thực hiện nhiều hơn những chuyến thăm hỏi động viên, hỗ trợ ý nghĩa này để góp phần lan tỏa giá trị nhân ái đến cộng đồng./.

Vừa qua, Hoa hậu H’Hen Niê có chuyến công tác tại Đà Nẵng, tham gia các hoạt động cộng đồng do tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức.

Trong sự kiện trao học bổng “Mở đường đến tương lai” thuộc chương trình “Nâng bước đến trường – Thắp sáng tương lai”, Hoa hậu H’Hen Niê tạo bất ngờ thú vị khi xuất hiện tại chương trình trong trang phục dân tộc Mông.

Cô bật mí rất hào hứng tham gia sự kiện này vì có sự tham gia của nhiều nữ sinh thuộc các dân tộc khác nhau. Cô chọn ý tưởng hóa thân thành cô gái dân tộc Mông để không khí chương trình trở nên gần gũi ấm cúng hơn. Thay mặt ban tổ chức, Hoa hậu H’Hen Niê đã trao học bổng cho các em nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập khá, giỏi. Học bổng bao gồm tiền học phí và chi phí sinh hoạt, quần áo, sách vở trong suốt 3 năm trung học phổ thông, 4 năm cao đẳng, đại học. Hoa hậu H'Hen Niê cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Hoa hậu H’Hen Niê cũng tham gia buổi giao lưu với các nữ sinh dân tộc thiểu số, nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội ước mơ”.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ về sự nỗ lực vươn lên của bản thân, vượt qua hủ tục như bỏ học, tảo hôn trong dân tộc thiểu số… đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các nữ sinh, qua đó giúp các em định hướng và làm chủ ước mơ, cuộc sống của mình. Cô đặc biệt nhấn mạnh về việc người phụ nữ nên cân bằng giữa sắc đẹp – tri thức và thân thiện ngồi cùng bàn trò chuyện với các em trong không gian vô cùng gần gũi và cởi mở. Sáng hôm sau, Hoa hậu H’Hen Niê có mặt từ sớm để cùng các bạn thanh niên tham gia hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Cô hào hứng dẫn đầu đoàn xe đạp vòng quanh những con đường ven biển ra chợ Hàn nhằm tuyên truyền cổ động việc không sử dụng bao nylon tái chế gây ảnh hưởng đến môi trường tại chợ Hàn. Tiếp nối chuỗi chương trình, Hoa hậu H’Hen Niê đến thăm, vui chơi cùng trẻ em kém may mắn tại làng Hy Vọng.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ đối tượng trẻ em kém may mắn luôn gây cho cô nhiều cảm xúc nhất. Cô hy vọng tổ chức VCF, quỹ học bổng Vừ A Dính cũng như các cơ quan tổ chức khác cũng quan tâm và thực hiện nhiều hơn những chuyến thăm hỏi động viên, hỗ trợ ý nghĩa này để góp phần lan tỏa giá trị nhân ái đến cộng đồng./.