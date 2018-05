Chiêm ngưỡng bộ trang phục như Giáo hoàng của Rihanna tại Met Gala 2018

Đến hẹn lại lên, sự kiện Met Gala 2018 được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, thành phố New York, Mỹ vào tối 7/5 (giờ địa phương). Được mệnh danh là "Oscar Thời trang", Met Gala là nơi để các sao đua nhau khoe phong cách thời trang mang đậm dấu ấn của mình. Chủ đề của Met Gala năm nay là Công giáo với tên gọi đầy đủ "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (tạm dịch: "Cơ thể địa đàng: Thời trang và Tưởng tượng Công giáo). Rihanna tiếp tục là tâm điểm trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ diện bộ cánh màu bạc với váy quây, áo khoác và đội mũ như Giáo hoàng. Đây là một thiết kế đến từ nhà mốt Maison Margiela. Bộ váy được đính kết đá tỉ mỉ, đi kèm áo khoác dáng dài cổ bẻ lạ mắt. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc vương miện lấy cảm hứng từ hình ảnh linh mục trong nhà thờ. Nữ ca sĩ thu hút mọi sự chú ý.

