Diễm My 9x đẹp hoàn hảo ở mọi góc nhìn khi trình diễn thời trang

Tối 26/3, Diễm My có mặt tại sự kiện bế mạc Lễ hội Áo dài TPHCM. Nhờ tà áo dài truyền thống tông vàng - đen của NTK Adrian Anh Tuấn, cô trở thành tâm điểm khi xuất hiện trên thảm đỏ. Người đẹp sở hữu nét đẹp vương giả với tà áo dài cách điệu, in nổi. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần tay áo phối kết màu sắc trắng, đen, vàng... vừa mang đến sự sang trọng, vừa toát lên nét hiện đại cho người mặc. Nắm bắt điều đó, người đẹp tạo nhiều dáng nhằm khoe chi tiết sáng tạo của nhà thiết kế. Diễm My cũng lựa chọn kiểu tóc búi ngược cổ điển. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp người đẹp giữ được nét đẹp kiêu kỳ. Cô tiết chế phần phụ kiện để tránh vẻ ngoài bị rườm rà, nặng nề. Ngoài vai trò khách mời, người đẹp còn tham gia màn trình diễn BST áo dài mới của NTK Adrian Anh Tuấn. Diễn viên “Cô Ba Sài Gòn” được nhà thiết kế giao phó hai trang phục độc đáo, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cánh bướm. Trong vai trò người mẫu, cô tự tin sải bước trên sàn catwalk, thể hiện những cú xoay chuyên nghiệp nhằm khoe kiểu dáng độc đáo của hai chiếc áo. Phần trình diễn của cô nhận được nhiều tràng vỗ tay, lời khen ngợi từ các khách mời. Diễm My là một trong những nghệ sĩ đồng hành cùng Lễ hội Áo dài 2018 từ ngày đầu tiên. Người đẹp 9X cho biết cô rất tự hào trở thành một trong những gương mặt đồng hành cùng Lễ hội áo dài năm 2018. Trong suốt một tháng qua, nữ diễn viên nhiệt tình tham gia các hoạt động góp phần truyền bá vẻ đẹp nghệ thuật và giá trị văn hóa của tà áo dài truyền thống như đồng diễn áo dài tại phố đi bộ, giao lưu cùng học sinh phổ thông, giám khảo cuộc thi thiết kế áo dài.../.

