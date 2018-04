Kim Kardashian khoe thân hình nảy nở, “bốc lửa” với đầm ôm sát

Kim Kardashian đã bị bắt gặp khi xuất hiện trên đường phố Los Angeles ngày 21/4 vừa qua. Cô Kim "siêu vòng ba" khoe thân hình nóng bỏng, nảy nở với trang phục ôm sát cơ thể. Sở dĩ có được vòng eo thon gọn và săn chắc như vậy, Kim Kardashian đang theo đuổi chế độ thanh lọc cơ thể trong 10 ngày. Có thể thấy, Kim Kardashian giảm cân nhiều và thon thả hơn so với trước đây. Cô cũng vừa chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng trên trang cá nhân để xóa đi những tin đồn hôn nhân trục trặc. Hiện tại, vợ chồng Kim Kardashian chưa hề chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về công chúa nhỏ thứ ba. Theo một số nguồn tin, Kim - Kanye đã từ chối lời đề nghị hàng triệu USD từ các tạp chí muốn mua bức ảnh độc quyền đầu tiên của em bé. Do hai lần mang thai trước đều rất khó khăn nên Kim Kardashian không dám sinh thêm đứa con thứ 3 mà cô buộc phải nhờ sự "trợ giúp". Được biết, Kim đã chi ra 45 nghìn USD cho người mang thai hộ đứa con thứ 3 này cho vợ chồng cô. Do thích có đông con nên vợ chồng Kim đã có quyết định này./.

