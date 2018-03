Lan Khuê, Ngọc Tình làm giám khảo The Look – Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2

The Look – Vẻ đẹp thương hiệu đã khép lại mùa đầu tiên với chiến thắng thuộc Vũ Ngọc Châm học trò của Kỳ Duyên. Ở mùa 1, chương trình quy tụ những gương mặt “đình đám” của làng giải trí trong vai trò HLV như Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Phạm Hương.

Đây là chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất quảng cáo phù hợp cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí nói chung. Chương trình bao gồm nhiều series dành cho các thương hiệu khác nhau. Mỗi thương hiệu sẽ là một series bao gồm những thử thách đặc biệt thể hiện rõ tính chất của thương hiệu đó. Các thí sinh dành chiến thắng tại những series này sẽ được ký hợp đồng và trở thành người đại diện cho dòng sản phẩm của thương hiệu.

Tại The Look, vai trò tương tác giữa khán giả và chương trình cũng sẽ được đẩy cao hơn khi quyền quyết định thí sinh bước vào vòng chung kết một nửa sẽ do khán giả quyết định. Sau mỗi thử thách, ngoài ý kiến đánh giá chuyên môn của Huấn luyện viên, đại diện các nhãn hàng, chương trình sẽ dựa trên ý kiến - góp ý và số lượng bình chọn trực tuyến của khán giả để có được kết quả cuối cùng của từng thử thách.

The Look mùa 2 chính thức tiếp tục tìm kiếm những nhân tố tiềm năng nhất nhằm tiếp nối sự thành công của mùa 1. Tất cả các ứng viên nữ là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại trong hoặc ngoài nước, từ 18 tuổi trở lên sẽ có cơ hội mới cho bản thân tại The Look mùa 2.

Chương trình sẽ chính thức tuyển sinh tại TP HCM vào ngày 25/3/2018 với sự tham gia của giám khảo tuyển sinh là siêu mẫu Lan Khuê và siêu mẫu Ngọc Tình./.

