Màn trình diễn bikini nóng bỏng của top 30 Người mẫu thời trang VN

Sáng nay 27/3, Top 30 thí sinh “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018” đã chính thức bước vào phần thi trình diễn trang phục áo tắm. Phần thi này được diễn ra ngay tại khu vực bể bơi nằm trong vườn Thượng Uyển của một khách sạn tại Vũng Tàu. Chính vì vậy, ngoài thành phần ban giám khảo và các thành viên trong Ban tổ chức, còn có rất nhiều khán giả - họ là những du khách trong nước, nước ngoài đang nghỉ ngơi tại nơi đây và cũng chăm chú theo dõi từ đầu tới cuối phần thi hấp dẫn này. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ trình diễn một trang phục bikini với thiết kế, kiểu dáng tự chọn nhưng với tông chủ đạo là đen – vàng do ban tổ chức yêu cầu. Sau đó, các thí sinh tiếp tục trình diễn trang phục bikini đồng phục màu trắng do Ban tổ chức chuẩn bị. Ở hầu hết các cuộc thi về sắc đẹp, người mẫu phần thi bikini luôn là phần thi được chú ý nhiều nhất. Bởi qua trang phục này, các thí sinh sẽ phô diễn trọn vẹn hình thể, kĩ năng trình diễn catwalk, cách tạo dáng, … trước ống kính và ban giám khảo. Dù phần thi diễn ra vào lúc 8h sáng và các thí sinh phải thức dậy từ 5h sáng để make up nhưng tất cả đều giữ được tinh thần thoải mái, sự tươi tắn, khoẻ khoắn khi bước vào phần thi này. Sau màn trình diễn bikini tự chọn và bikini đồng phục của 30 thí sinh, Ban giám khảo đã lựa chọn ra được Top 3 thí sinh nam và nữ có Hình thể đẹp nhất cũng như Top 3 thí sinh nam và nữ có phong cách trình diễn xuất sắc nhất. Top 3 thí sinh có Hình thể đẹp: thí sinh nữ ba gồm: H’Ăng Niê (SBD 027), Nguyễn Thị Chi (SBD 097), Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 017). Thí sinh nam bao gồm: Huỳnh Hoàng Trí (SBD 150), Trần Công Hậu (SBD 162), Phan Nhật Vĩ (SBD 014). Top 3 thí sinh có phong cách trình diễn xuất sắc nhất: Nữ: Trương Thuỳ Linh (SBD 023), Hồ Thị Bảo Ngân (SBD 024), Nguyễn Thị Dung (SBD 018). Nam: Phan Nhật Vĩ (SBD 014) tiếp tục được gọi tên, tiếp đó là Bùi Anh Kiên (SBD 059) và Nguyễn Tuấn Thành (SBD 147). Tuy nhiên sau đó, BGK đã có vài phút bàn bạc và quyết định lựa chọn thêm 2 thí sinh nữa đó là thí sinh: Nguyễn Đăng Dũng (SBD 171). Và Dương Thị Minh Tuyền (SBD 155) vào top thi sinh có phong cách trình diễn xuất sắc. Kết quả cuối cùng sẽ được Ban tổ chức công bố trong đêm chung kết cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018” diễn ra lúc 20h ngày 31/3/2018./.

