Megan Fox khoe đường cong nóng bỏng với trang phục xuyên thấu

Megan Fox đã trở thành "tâm điểm" của giới truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện thời trang diễn ra ở Glendale, Mỹ ngày 23/3 vừa qua, theo giờ địa phương. Ngôi sao phim "Robot đại chiến" ra mắt bộ sưu tập nội y do cô thiết kế và làm người mẫu. Người đẹp 31 tuổi diện áo ren xuyên thấu mix cùng quần jeans xanh ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong nóng bỏng. Có thể thấy, trong khoảng thời gian gần đây, Megan Fox hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí. Cho nên, mỗi lần cô xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của dư luận. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, bà mẹ ba con cho biết, cô đã rất vất vả để lấy lại dáng sau khi sinh và phải tập thể dục tất cả các ngày trong tuần. Megan Fox và “ông xã” Brian Austin Green từng nghĩ tới chuyện ly dị vào năm 2015 sau khi có với nhau hai mặt con. Song, sau một năm hàn gắn và có với nhau thêm một cậu con trai, mối quan hệ giữa Megan Fox và Brian đã được cải thiện. Megan Fox đã là mẹ của ba cậu con trai, Journey (19 tháng tuổi), Bodhi Ransom (4 tuổi) và Noah Shannon (5 tuổi) Trước đó, trong bộ ảnh quảng cáo mới của Frederick’s of Hollywood, cô đào Megan Fox khoe vóc dáng nuột nà với bikini trên bãi biển. Dù đã là bà mẹ 3 con, nhưng người đẹp vẫn sở hữu những đường cong quyến rũ. Những bức ảnh nằm trong bộ ảnh quảng cáo cho chiến dịch mùa xuân cho thương hiệu đồ lót Frederick's of Hollywood.

