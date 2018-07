Meghan Markle “phá cách” để trở thành biểu tượng thời trang Hoàng gia

Kể từ khi chính thức kết hôn với Hoàng tử Harry vào ngày 19/5, Meghan Marle không chỉ trở thành tân Công nương mà còn là 1 biểu tượng thời trang mới. Trong lễ diễu binh "Trooping the Colour", bất chấp quy tắc thời trang của Hoàng gia Anh, Công nương mặc đầm trễ vai được thiết kế từ nhà mốt Carolina Herrera. Mẫu váy màu hồng nhạt với thiết kế phần cổ gập để lộ bờ vai mảnh mai của Meghan Markle, phía trước váy đính khuy lớn nổi bật. Bất cứ bộ cánh nào mà Công nương Meghan diện cũng đều gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận được nhiều lời khen từ công chúng và cả các chuyên trang thời trang. Trong chuyến thăm Dublin, cô đã diện bộ váy liền màu ghi sẫm sang trọng đến từ thương hiệu Roland Mouret. Bộ váy có thiết kế cổ thuyền nữ tính với độ ôm vừa phải giúp tôn bờ vai thon cùng vóc dáng thanh mảnh của Công nương. Nàng tân Công nương còn phá cách khi diện mẫu váy vàng hoàng yến nổi bật trong một sự kiện tổ chức tại London. Sắc vàng đang là xu hướng thời trang năm nay. Cùng với đó cô kết hợp váy của nhà thiết kế Brandon Maxwell với giày cao gót màu nude của Manolo Blahnik và khuyên tai đính đá Adina Reyter. Meghan rất chịu chi khi lựa chọn mẫu váy đắt tiền nằm trong BST Resort 2019 của thương hiệu Oscar de la Renta, với họa tiết hoa xanh trên nền vải trắng làm họa tiết chủ đạo. Thiết kế váy liền mềm mại của Meghan có giá lên tới 5.490 USD (126 triệu VNĐ). Khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles, Meghan Markle thanh lịch duyên dáng trong thiết kế đầm tinh tế để lộ bờ vai trần mảnh mai sau lớp vải xuyên thấu nhẹ nhàng trên vai và tay áo của nhãn hàng Goat và chiếc mũ của Philip Treacy. Hình ảnh của cô trong sự kiện đầu tiên này ghi điểm trọn vẹn trong mắt công chúng cũng như phong cách thời trang Hoàng gia. Được biết đến là người hay phá vỡ các luật lệ thời trang Hoàng gia, tuy nhiên, trong lần xuất hiện tại sự kiện Queen's Young Leaders Awards, cô lại khá chừng mực khi lựa chọn set đồ màu hồng nude ngọt ngào, với điểm nhấn là hàng khuy to bản cùng chiếc clutch màu đen da Saffiano của Prada, đi kèm với đó là đôi giày cao gót hiệu Aquazzura. Tại sự kiện Royal Ascot cô diện váy, thắt lưng, clutch, giày của Givenchy và mũ Philip Treacy. Tổng giá trị set đồ khoảng 257 triệu VNĐ. Tham dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh , nàng dâu mới của Hoàng gia đã gây ấn tượng bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Cô chọn bộ đầm ôm dáng, thiết kế tay cape, dài quá đầu gối của nhà mốt Givenchy. Cô kết hợp với loạt phụ kiện thắt lưng, túi xách, giày màu đen đồng điệu Liên tiếp phá vỡ quy tắc, Công nương "nổi loạn" không ngần ngại lựa chọn bộ trang phục màu đen "nguyên cây" để diện trong các sự kiện Hoàng gia. Cập nhật xu hướng và mang phong cách thời trang thanh lịch và năng động nhưng Meghan Markle vẫn luôn được thấy với những trang phục mang những tiêu chuẩn Hoàng gia hơn. Tại lễ rửa tội của Hoàng tử Louis, cô diện váy Ralph Lauren. với khuyên tai của Galanterie de Cartier có giá 60.000 Bảng Anh ( tương đương 1,81 tỷ VNĐ) Trái với hình ảnh truyền thống khi làm lễ, khi tham gia bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối, tân Công nương lại quay về với hình ảnh thanh lịch trẻ trung đầy quyến rũ của mình với việc chọn kiểu váy yếm lụa cao cổ màu trắng, để lộ đôi vai trần, đến từ thương hiệu Stella Mccartney. Chiếc váy đen bộ ảnh cưới của cặp đôi là thiết kế cao cấp trị giá nằm trong bộ sưu tập của nhà mốt lừng danh Ralph & Russo. Lựa chọn này của Meghan được cho là có sự phá cách nhất định đối với trang phục của một thành viên hoàng gia bởi lớp áo xuyên thấu thân trên. Thông thường, các thành viên Hoàng gia luôn phải giữ sự kín đáo, hình ảnh thanh lịch trong các buổi gặp gỡ quan trọng. Tuy nhiên Meghan lại diện mẫu váy màu xanh tím than có thiết kế hở vai được may bằng vải satin sang trọng của thương hiệu Jason Wu. Trong thời gian đính hôn với Hoàng tử Harry, không ít lần nữ diễn viên của series phim "Suits" có phong cách ăn mặc phá cách với chiếc quần jeans rách cùng sơ mi trắng đơn giản. Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia, cô nàng cũng thường xuyên diện những bộ trang phục táo bạo, gợi cảm. Công nương còn từng diện áo lưới xuyên thấu khoe khéo vòng một căng đầy của mình trên thảm đỏ tại sự kiện của NBC Universal.

Kể từ khi chính thức kết hôn với Hoàng tử Harry vào ngày 19/5, Meghan Marle không chỉ trở thành tân Công nương mà còn là 1 biểu tượng thời trang mới.

Trong lễ diễu binh "Trooping the Colour", bất chấp quy tắc thời trang của Hoàng gia Anh, Công nương mặc đầm trễ vai được thiết kế từ nhà mốt Carolina Herrera. Mẫu váy màu hồng nhạt với thiết kế phần cổ gập để lộ bờ vai mảnh mai của Meghan Markle, phía trước váy đính khuy lớn nổi bật. Bất cứ bộ cánh nào mà Công nương Meghan diện cũng đều gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận được nhiều lời khen từ công chúng và cả các chuyên trang thời trang. Trong chuyến thăm Dublin, cô đã diện bộ váy liền màu ghi sẫm sang trọng đến từ thương hiệu Roland Mouret. Bộ váy có thiết kế cổ thuyền nữ tính với độ ôm vừa phải giúp tôn bờ vai thon cùng vóc dáng thanh mảnh của Công nương.

Nàng tân Công nương còn phá cách khi diện mẫu váy vàng hoàng yến nổi bật trong một sự kiện tổ chức tại London. Sắc vàng đang là xu hướng thời trang năm nay. Cùng với đó cô kết hợp váy của nhà thiết kế Brandon Maxwell với giày cao gót màu nude của Manolo Blahnik và khuyên tai đính đá Adina Reyter.

Meghan rất chịu chi khi lựa chọn mẫu váy đắt tiền nằm trong BST Resort 2019 của thương hiệu Oscar de la Renta, với họa tiết hoa xanh trên nền vải trắng làm họa tiết chủ đạo. Thiết kế váy liền mềm mại của Meghan có giá lên tới 5.490 USD (126 triệu VNĐ). Khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles, Meghan Markle thanh lịch duyên dáng trong thiết kế đầm tinh tế để lộ bờ vai trần mảnh mai sau lớp vải xuyên thấu nhẹ nhàng trên vai và tay áo của nhãn hàng Goat và chiếc mũ của Philip Treacy. Hình ảnh của cô trong sự kiện đầu tiên này ghi điểm trọn vẹn trong mắt công chúng cũng như phong cách thời trang Hoàng gia.

Được biết đến là người hay phá vỡ các luật lệ thời trang Hoàng gia, tuy nhiên, trong lần xuất hiện tại sự kiện Queen's Young Leaders Awards, cô lại khá chừng mực khi lựa chọn set đồ màu hồng nude ngọt ngào, với điểm nhấn là hàng khuy to bản cùng chiếc clutch màu đen da Saffiano của Prada, đi kèm với đó là đôi giày cao gót hiệu Aquazzura. Tại sự kiện Royal Ascot cô diện váy, thắt lưng, clutch, giày của Givenchy và mũ Philip Treacy. Tổng giá trị set đồ khoảng 257 triệu VNĐ.

Tham dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh , nàng dâu mới của Hoàng gia đã gây ấn tượng bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Cô chọn bộ đầm ôm dáng, thiết kế tay cape, dài quá đầu gối của nhà mốt Givenchy. Cô kết hợp với loạt phụ kiện thắt lưng, túi xách, giày màu đen đồng điệu

Liên tiếp phá vỡ quy tắc, Công nương "nổi loạn" không ngần ngại lựa chọn bộ trang phục màu đen "nguyên cây" để diện trong các sự kiện Hoàng gia. Cập nhật xu hướng và mang phong cách thời trang thanh lịch và năng động nhưng Meghan Markle vẫn luôn được thấy với những trang phục mang những tiêu chuẩn Hoàng gia hơn. Tại lễ rửa tội của Hoàng tử Louis, cô diện váy Ralph Lauren. với khuyên tai của Galanterie de Cartier có giá 60.000 Bảng Anh ( tương đương 1,81 tỷ VNĐ) Trái với hình ảnh truyền thống khi làm lễ, khi tham gia bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối, tân Công nương lại quay về với hình ảnh thanh lịch trẻ trung đầy quyến rũ của mình với việc chọn kiểu váy yếm lụa cao cổ màu trắng, để lộ đôi vai trần, đến từ thương hiệu Stella Mccartney. Chiếc váy đen bộ ảnh cưới của cặp đôi là thiết kế cao cấp trị giá nằm trong bộ sưu tập của nhà mốt lừng danh Ralph & Russo. Lựa chọn này của Meghan được cho là có sự phá cách nhất định đối với trang phục của một thành viên hoàng gia bởi lớp áo xuyên thấu thân trên. Thông thường, các thành viên Hoàng gia luôn phải giữ sự kín đáo, hình ảnh thanh lịch trong các buổi gặp gỡ quan trọng. Tuy nhiên Meghan lại diện mẫu váy màu xanh tím than có thiết kế hở vai được may bằng vải satin sang trọng của thương hiệu Jason Wu. Trong thời gian đính hôn với Hoàng tử Harry, không ít lần nữ diễn viên của series phim "Suits" có phong cách ăn mặc phá cách với chiếc quần jeans rách cùng sơ mi trắng đơn giản. Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia, cô nàng cũng thường xuyên diện những bộ trang phục táo bạo, gợi cảm. Công nương còn từng diện áo lưới xuyên thấu khoe khéo vòng một căng đầy của mình trên thảm đỏ tại sự kiện của NBC Universal.