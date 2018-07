Mỹ nhân Hollywood đọ trang phục đẹp tuần qua

Nữ diễn viên Lily James diện bộ váy ở vai bồng bềnh của thương hiệu Oscar de la Renta trong buổi công chiếu bộ phim "Mamma Mia: Here We Go Again" tại London, Anh. Tại sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cựu Tổng thống Nelson Mandela, Công nương Meghan Markle diện trang phục đắt tiền và thanh lịch của thương hiệu Canadian label Nonie trị giá 1.115 USD. Cũng trong buổi công chiếu "Mamma Mia: Here We Go Again" tại London, Anh, nữ diễn viên Amanda Seyfried cá tính với bộ vest đen thêu hoa đến từ nhà mốt Alexander McQueen. Tại sự kiện ESPY Awards 2018, nữ ca sĩ Ciara thanh lịch với bộ đầm vàng cắt xẻ của Maticevski. Gemma Arterton đẹp sang chảnh trong bộ váy xanh mát mắt của Emilia Wickstead ở London, Anh. Thandie Newton diện đầm họa tiết mặt người của Michael Kors Collection khi dự buổi công chiếu "Mamma Mia 2". Kate Mara đơn giản nhưng thanh lịch với váy trắng của Dior. "Chiến binh ong" Evangeline Lily cá tính với bộ vest của Martin Grant. Gigi Hadid khoe eo thon với trang phục dạo phố ở New York. Emily Ratajkowski khoe dáng với váy hoa nhí trên đường phố New York.

