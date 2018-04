Ở tuổi 48, Jennifer Lopez vẫn đẹp quyến rũ với đầm cắt xẻ táo bạo

Jennifer Lopez khoe vẻ đẹp rạng ngời khi xuất hiện tại buổi tiệc tôn vinh 100 nhân vật gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Time bình chọn, diễn ra tại New York vào ngày 24/4 vừa qua. Người đẹp sang chảnh với đầm dạ hội của Zuhair Murad, đi giày Jimmy Choo và đeo nữ trang Lorraine Schwartz quý phái. Jennifer Lopez sánh bước bên bạn trai kém 6 tuổi - Alex Rodriguez. Dù đã bước sang gần ngưỡng tuổi 50 nhưng Jennifer Lopez vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật một cách miệt mài, nhiệt huyết. Jennifer Lopez được tôn vinh là 1 trong 100 nhân vật gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018. Jennifer Lopez cũng được đánh giá là biểu tượng sắc đẹp hàng đầu nước Mỹ. Gần đây, Jennifer Lopez và bạn trai - ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã quyết định về sống chung trong căn hộ sang trọng mới tậu với giá 15,3 triệu USD ở New York. Bạn trai Jennifer Lopez là cựu cầu thủ bóng chày và anh sở hữu khối tài sản lên tới gần 400 triệu USD. Alex Rodriguez và Jennifer Lopez đều đã có con riêng và họ thường xuyên đưa các con đi chơi cùng nhau. Hẹn hò vào đầu năm ngoái, chuyện tình của Jennifer Lopez và bạn trai nhận được lời chúc phúc của gia đình hai bên. Mẹ và em gái Jennifer cho rằng siêu sao bóng chày của câu lạc bộ New York Yankees là người đàn ông rất có duyên và đối xử tốt với nữ ca sĩ. Jennifer Lopez từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau khi ly hôn người chồng thứ ba là ca sĩ Marc Anthony, cô hẹn hò với nhiều chàng trai kém tuổi khác. Người đẹp U50 đang mơ về đám cưới thứ 4 với "phi công trẻ" Alex Rodriguez. Không thể phủ nhận một điều rằng, Jennifer Lopez ngày càng đẹp, gợi cảm.

