Selena Gomez sẽ khiến tín đồ thời trang “phát sốt” với giày hiệu Puma

Selena Gomez là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang Puma từ tháng 9/2017. Không chỉ kết hợp chụp các bộ ảnh thời trang, quảng bá sản phẩm, Selena Gomez còn thể hiện khả năng thiết kế giày thể thao. Sản phẩm do Selena thiết kế có tên là Phenom Lux. Đôi sneaker màu trắng được đánh giá là đẹp hoàn hảo với thiết kế ấn tượng. Điểm nhấn của đôi giày là vòng vàng cuốn quanh phần cổ giày, có thể tháo rời. Đôi giày có giá 110 USD đi kèm với đôi tất trắng cũng do Selena thiết kế giá 14 USD. Phiên bản màu đen của Phenom Lux. Nói về thiết kế của mình, Selena cho biết: "Dây xích vòng quanh cổ giày khiến các cô gái cảm thấy mình nữ tính hơn. Khoảng hở giữa thân và cổ giày cũng khiến chân được thoáng hơn, không bị bí mồ hôi". Selena cũng rất yêu thích đôi tất màu trắng được ra mắt cùng với giày. Nữ ca sĩ cho biết, cô mất khá nhiều thời gian để thiết kế đôi tất trông thú vị, sang trọng và thoải mái. So với những đôi giày cao gót khiến cô đau chân, Selena thích đi giày thể thao hơn. Đó cũng là lý do mà Selena thiết kế ra đôi giày Phenom Lux rất thoải mái này. Cô có khoảng 50 đôi giày thể thao với màu sắc khác nhau để thay đổi. Selena cũng rất thích mặc váy kết hợp với giày thể thao. Đôi giày Phenom Lux do Selena Gomez sẽ chính thức được bán vào ngày 6/4. Với thiết kế đẹp, giá khá rẻ cho một đôi giày hàng hiệu, Phenom Lux do Selena Gomez thiết kế dự đoán sẽ tạo được "cơn sốt" trong giới thời trang./.

