“Thiên thần” Emily Ratajkowski với gu thời trang quyến rũ

Emily Ratajkowski xuất hiện nổi bật trên đường phố New York với đầm đỏ sexy phối cùng giày thể thao năng động và chiếc kính mát hiệu Le Spéc sang chảnh vào ngày 25/7. "Thiên thần nội y" khoe khéo thân hình nóng bỏng và vòng eo săn chắc khi mặc chiếc áo quây họa tiết chữ mix cùng chân đầm jeans và giày thể thao hàng hiệu, tự tin sải bước trên phố vào ngày 20/6 vừa qua. Emily Ratajkowski trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Los Angeles vào ngày 14/6 với trang phục vest sexy không nội y của thương hiệu Prada và đôi sandals hiệu Gianvito Rossi sang chảnh. Siêu mẫu 27 tuổi diện chiếc đầm hoa ren hở bạo của hãng thời trang Brock Collection, khoe dáng thon trên thảm đỏ Lễ trao giải CFDA 2018 vào ngày 4/6 ở New York. Người đẹp tự tin khoe dáng chuẩn siêu mẫu và đôi chân thon dài miên man khi diện áo cúp ngực gam màu trắng chủ đạo phối cùng chân đầm màu vàng xẻ bạo khi đến dự buổi ra mắt phim "In Darkness" ở Los Angeles vào ngày 23/5. Emily Ratajkowski gợi cảm với chiếc đầm khoét sâu thiết kế cầu kỳ hiệu Morphew Collection, khoe khéo vòng một căng đầy và đôi chân thon dài khi tham dự bữa tiệc hậu Met Gala do Versace tổ chức vào ngày 8/5. Siêu mẫu diện đầm hai dây sexy, tự tin sải bước trên phố vào ngày 7/5 với đôi sandals hiệu Nine West và chiếc túi xách Prada hàng hiệu. Người mẫu 27 tuổi khoe khéo vòng eo thon gọn khi diện trang phục ôm sát cơ thể, thiết kế kiểu cách của Michael Kors Collection trong buổi ra mắt phim mới "I Fell Pretty" ở Los Angeles vào ngày 17/4. Emily Ratajkowski thanh lịch với cách phối đồ ấn tượng, gồm chiếc áo choàng dáng dài, khoác ngoài áo thun sexy và quần cạp cao dáng suông quý phái, sải bước trên đường phố New York vào ngày 10/4. Emily quý phái khi diện chiếc đầm đỏ nhung dáng dài hiệu Zac Posen xuất hiện tại bữa tiệc hậu Oscar vào ngày 4/3. Nữ người mẫu đẹp dịu dàng với đầm hai dây mỏng manh phối cùng boots da lộn dáng dài khi đi ăn tối ở New York vào ngày 22/2. Đầm dây sexy chính là sự lựa chọn tối ưu giúp Emily khoe khéo được thân hình quyến rũ của mình. Người đẹp diện đầm nhung gam màu đen sang chảnh khi tham dự bữa tiệc vào ngày 7/1. Emily gợi cảm với áo hai dây và quần dáng suông kẻ khi tham dự tiệc sinh nhật của DJ Khaled ở Los Angeles vào ngày 2/12/2017. Người đẹp khác lạ với gu thời trang "dị" khi diện áo vạt chéo với điểm nhấn là chiếc thắt đai cầu kỳ phối cùng quần jeans xanh bạc màu khi tham dự bữa tiệc ở Los Angeles ngày 4/12. Emily Ratajkowski nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris diễn ra hồi tháng 10/2017 với chiếc đầm sơ mi thiết kế kiểu cách, khoe khéo vòng một căng đầy gợi cảm.

