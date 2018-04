Trang phục mùa xuân với họa tiết ca rô cho các cô nàng sành điệu

Chiếc áo Sweatshirt kín cổ màu hồng, có tên Champion+HVN của Urban Outfitters có giá 70 USD. ASOS thiết kế mẫu váy với 3 mảng ca rô khác nhau và điểm nhấn là chiếc nơ buộc ở trước ngực. Váy có giá 40 USD. Mẫu áo 2 dây có thể khoe được thân hình mảnh mai và khuôn ngực đẹp tự nhiên của Shopbop có giá 248 USD. Đôi dép của J.Crew có giá 138 USD. Mango ra thiết kế áo 2 dây với điểm nhấn là phần dây kẻ ca rô với giá 25,99 USD. Đôi giày Tretorn Nylite với màu xanh ca rô của Shopbop có giá 70 USD. Áo tắm một mảnh màu vàng nhạt với sọc ca rô của Onia có giá 195 USD. Áo trễ vai của Nordstrom có giá 350 USD. Farfetch tinh tế và nữ tính với chiếc giày màu hồng nhạt mang tên Liudmila x Avigail Anklet, có giá 191 USD. Need Supply phá cách với áo ca rô dài tay. Phần hở ở vai áo và nơ là điểm nhấn thú vị. Áo có giá 350 USD. Chiếc váy cổ điển có phần tay và phần ngực áo khá lạ của Nordstrom có giá 112 USD. Opening Ceremony với thiết kế váy 2 dây với những đường may trông như những nét vẽ. Váy có giá 295 USD. Bộ trang phục với quần và áo trễ vai, điểm nhấn là phần bèo nhún ở ngực của Cult Gaia có giá 398 USD. Đôi sandal của Lulu's có giá 22 USD. Thiết kế không mới, cũng không đột phá nhưng chiếc váy Saks Fifth Avenue vẫn cần thiết trong tủ quần áo của các cô gái. Chiếc váy có giá 73,50 USD. Bergdorf Goodman tung ra mẫu váy dáng dài, hở vai, chiết eo giúp người mặc trông mảnh mai, nữ tính hơn. Mẫu váy có giá 779 USD. Mẫu váy đơn giản với ca rô xanh dương dịu mát cho những ngày xuân của 11 Honoré có giá 425 USD./.

