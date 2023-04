Khởi công xây dựng 2 điểm “Trường đẹp cho em” tại Điện Biên

Bộ đội biên phòng Sơn La bàn giao điểm trường cho trẻ em nghèo vùng biên giới

VOV.VN - Ngày 16/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non bản Co Phường, thuộc Trường mầm non Hoa Đào, xã biên giới Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.