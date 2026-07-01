Vua "cút" ở Đồng Tháp làm giàu từ xuất khẩu trứng

Được nhiều người gọi là "Vua cút" của miền Tây, do ông Trần Nguyễn Hồ là chủ một trong những trang trại nuôi chim cút có quy mô lớn nhất khu vực. Ông cho biết, khoảng năm 2000, sau khi nghỉ việc tại Xí nghiệp Dược Tiền Giang, ông trở về quê lập nghiệp với nghề chăn nuôi heo. Nhận thấy thời điểm đó chim cút còn ít người nuôi, nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thị trường cao, ông mạnh dạn chuyển sang nuôi loài gia cầm này.

Ban đầu, do hạn chế về vốn và kỹ thuật, gia đình chỉ nuôi thử khoảng 2.000 con chim cút giống, chủ yếu cung cấp trứng cho thị trường tại địa phương. Nhờ chim cút sinh trưởng nhanh, cho năng suất trứng cao và mang lại hiệu quả kinh tế, ông tiếp tục vay vốn để mở rộng quy mô đàn.

Ông Trần Nguyễn Hồ hơn 20 năm vẫn "yêu nghề" nuôi chim cút xuất khẩu

Trứng chim cút của gia đình ông Trần Nguyễn Hồ đóng gói trước khi đưa ra thị trường

Không ngừng học hỏi qua sách báo, các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thực tế, ông từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hệ thống chuồng trại được đầu tư khép kín, bảo đảm vệ sinh dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng trứng.

Có thời điểm, trang trại của ông nuôi hàng trăm nghìn con chim cút, đồng thời liên kết với nhiều hộ dân trong vùng để sản xuất trứng. Mỗi ngày, khoảng 100.000 quả trứng được cung cấp cho hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại các tỉnh, thành phía Nam và xuất khẩu sang Nhật Bản thông qua Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang. Hiện nay, gia đình ông duy trì đàn hơn 200.000 con chim cút, cung cấp khoảng 70.000 quả trứng mỗi ngày phục vụ thị trường Nhật Bản.

Trứng cút của gia đình ông Trần Nguyễn Hồ đạt tiêu chuẩn an toàn, sạch bệnh

Nhờ tập trung sản xuất trứng cút xuất khẩu, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên khá giả. Từ quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, ông đã tích lũy và mở rộng diện tích sản xuất lên hơn 2 ha, chủ yếu phục vụ chăn nuôi gia cầm. Theo ông để nuôi chim cút thành công thì yếu tố phòng chống các loại dịch bệnh là cần thiết, trong đó phải tiêm phòng vaccine đủ liều.

Ở tuổi ngoài 70 nhưng lão nông Trần Nguyễn Hồ vẫn thường xuyên theo dõi đàn gia cầm qua màng hình kết nối từ trang trại đến nhà ở

Tuy nhiên, nghề nuôi chim cút cũng không ít lần gặp khó khăn. Trong giai đoạn dịch COVID-19, đầu ra bị đình trệ khiến hàng triệu quả trứng không tiêu thụ được, gia đình ông thiệt hại nhiều tỷ đồng. Dù vậy, ông vẫn quyết tâm bám nghề, tiếp tục đầu tư sản xuất. "Lúc mới nuôi thì vốn ít, người nuôi cũng chưa nhiều nên bán trứng rất thuận lợi, thu hồi vốn nhanh. Kỹ thuật thì mình vừa làm vừa học hỏi. Gia đình tham gia chương trình xây dựng thương hiệu xanh, được cấp chứng nhận nên đủ điều kiện xuất khẩu trứng sang Nhật Bản. Trước đây chim cút ít bệnh, nhưng hiện nay dịch bệnh nhiều hơn. Giá trứng cũng không còn cao như trước, vì vậy người nuôi phải chú trọng phòng bệnh thì mới duy trì hiệu quả"- ông Trần Nguyễn Hồ chia sẻ về việc gắn bó với đàn chim cút.

Bên cạnh mô hình nuôi chim cút lấy trứng, gia đình ông Trần Nguyễn Hồ còn đầu tư bốn chuồng trại nuôi gà công nghiệp và gà ác đẻ trứng, cung cấp trứng sạch cho thị trường, tiếp tục đa dạng hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi gia cầm.