Đồng Tháp di dời các trại chăn nuôi gà "khủng" gây ô nhiễm sau khi VOV phản ánh
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, chính quyền xã Tân Hòa (Đồng Tháp) đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục ô nhiễm từ các trại gà quy mô lớn. Chủ cơ sở cam kết di dời đàn gà khỏi khu dân cư, hiện đã thực hiện khoảng 50% và dự kiến hoàn tất trong tuần, góp phần giảm mùi hôi, tiếng ồn, ổn định đời sống người dân.
Liên quan đến các trại chăn nuôi gà lấy trứng có quy mô lớn của ông Dương Thanh B. (tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhiều người dân lân cận mà VOV đã phản ánh.
Ngày 7/4, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh 2 lần đến kiểm tra thực tế và làm việc với chủ các trại gà này, yêu cầu sớm khắc phục vấn đề ô nhiễm, tiếng ồn từ các trại gà mà người dân phản ánh.
Phía chủ các trại chăn nuôi này đã hứa khắc phục bằng cách di dời đàn gà này đến nơi khác, không tổ chức chăn nuôi tại khu đông dân cư như hiện nay. Công việc di dời đàn gà này đến nay được 50% trong tổng đàn và sẽ hoàn tất trong tuần này.
Việc vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng khi có phản ánh của người dân, báo chí là cần thiết, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để góp phần bảo vệ môi trường, giúp người dân yên tâm sinh sống.
Như VOV thông tin, trong nhiều năm qua, các trại chăn nuôi hàng chục nghìn con gà đẻ trứng của ông Dương Thanh B. tại ấp Dương Hòa (xã Tân Hòa) thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn; ruồi đã “tấn công” thường trực vào cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân. Do đó, người dân yêu cầu chủ các trang trại chăn nuôi này phải có biện pháp khắc phục triệt để, trả lại bầu không khí trong lành của vùng nông thôn này.