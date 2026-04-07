Đồng Tháp di dời các trại chăn nuôi gà "khủng" gây ô nhiễm sau khi VOV phản ánh

Liên quan đến các trại chăn nuôi gà lấy trứng có quy mô lớn của ông Dương Thanh B. (tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhiều người dân lân cận mà VOV đã phản ánh.

Người dân ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa rất bức xúc vì các trại gà gây ô nhiễm kéo dài

Ngày 7/4, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh 2 lần đến kiểm tra thực tế và làm việc với chủ các trại gà này, yêu cầu sớm khắc phục vấn đề ô nhiễm, tiếng ồn từ các trại gà mà người dân phản ánh.

Phía chủ các trại chăn nuôi này đã hứa khắc phục bằng cách di dời đàn gà này đến nơi khác, không tổ chức chăn nuôi tại khu đông dân cư như hiện nay. Công việc di dời đàn gà này đến nay được 50% trong tổng đàn và sẽ hoàn tất trong tuần này.

Trại gà "khủng" làm đảo lộn cuộc sống nhiều hộ dân ở ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa.

Việc vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng khi có phản ánh của người dân, báo chí là cần thiết, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để góp phần bảo vệ môi trường, giúp người dân yên tâm sinh sống.

Như VOV thông tin, trong nhiều năm qua, các trại chăn nuôi hàng chục nghìn con gà đẻ trứng của ông Dương Thanh B. tại ấp Dương Hòa (xã Tân Hòa) thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn; ruồi đã “tấn công” thường trực vào cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân. Do đó, người dân yêu cầu chủ các trang trại chăn nuôi này phải có biện pháp khắc phục triệt để, trả lại bầu không khí trong lành của vùng nông thôn này.