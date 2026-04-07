Đồng Tháp di dời các trại chăn nuôi gà "khủng" gây ô nhiễm sau khi VOV phản ánh

Thứ Ba, 13:34, 07/04/2026
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, chính quyền xã Tân Hòa (Đồng Tháp) đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục ô nhiễm từ các trại gà quy mô lớn. Chủ cơ sở cam kết di dời đàn gà khỏi khu dân cư, hiện đã thực hiện khoảng 50% và dự kiến hoàn tất trong tuần, góp phần giảm mùi hôi, tiếng ồn, ổn định đời sống người dân.

Liên quan đến các trại chăn nuôi gà lấy trứng có quy mô lớn của ông Dương Thanh B. (tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhiều người dân lân cận mà VOV đã phản ánh.

Người dân ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa rất bức xúc vì các trại gà gây ô nhiễm kéo dài

Ngày 7/4, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh 2 lần đến kiểm tra thực tế và làm việc với chủ các trại gà này, yêu cầu sớm khắc phục vấn đề ô nhiễm, tiếng ồn từ các trại gà mà người dân phản ánh.

Phía chủ các trại chăn nuôi này đã hứa khắc phục bằng cách di dời đàn gà này đến nơi khác, không tổ chức chăn nuôi tại khu đông dân cư như hiện nay. Công việc di dời đàn gà này đến nay được 50% trong tổng đàn và sẽ hoàn tất trong tuần này.

Trại gà "khủng" làm đảo lộn cuộc sống nhiều hộ dân ở ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa.

 Việc vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng khi có phản ánh của người dân, báo chí là cần thiết, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để góp phần bảo vệ môi trường, giúp người dân yên tâm sinh sống.

Như VOV thông tin, trong nhiều năm qua, các trại chăn nuôi hàng chục nghìn con gà đẻ trứng của ông Dương Thanh B. tại ấp Dương Hòa (xã Tân Hòa) thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn; ruồi đã “tấn công” thường trực vào cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân. Do đó, người dân yêu cầu chủ các trang trại chăn nuôi này phải có biện pháp khắc phục triệt để, trả lại bầu không khí trong lành của vùng nông thôn này.

Vì sao nhiều người dân ở Đồng Tháp phải đóng kín cửa nhà khi ăn cơm?

VOV.VN - Nhiều người dân ở ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp rất bức xúc trước tình trạng nhiều trại chăn nuôi gà đẻ thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn làm “đảo lộn” cuộc sống và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài khoảng 5 năm qua, nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa có biện pháp khắc phục.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị
Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ cương, đổi mới tư duy và phát huy tinh thần "phụng đạo - yêu nước", góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ cương, đổi mới tư duy và phát huy tinh thần “phụng đạo - yêu nước”, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau
Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau

VOV.VN - Cứ đến mùa khô, một bộ phận người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau lại chịu cảnh thiếu nước. Cơn khát đã kéo dài mấy đời người, hiện họ đang khát khao có nước hơn bao giờ hết.

Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau

Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau

VOV.VN - Cứ đến mùa khô, một bộ phận người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau lại chịu cảnh thiếu nước. Cơn khát đã kéo dài mấy đời người, hiện họ đang khát khao có nước hơn bao giờ hết.

