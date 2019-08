2 xe khách tông nhau trong đêm, 1 người chết và 24 người bị thương

Rạng sáng nay (21/8), tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường Võ Nguyên Giáp, thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 24 người bị thương.

2 chiếc xe giường nằm bị hư hại nặng sau cú tông kinh hoàng.

Vụ việc xảy ra lúc 2h sáng 21/8, khi xe giường nằm mang biển kiểm soát 51B-402.70 do ông Võ Song Tân điều khiển theo hướng Nha Trang - Đà Lạt, đến ngã tư đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 1A thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh đã tông vào bên hông xe giường nằm biển kiểm soát 78B-009.38 do ông Nguyễn Tấn Thạch trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh - Phú Yên. Cú đâm mạnh khiến xe 78B-00938 cày nát một đoạn dải phân cách, húc đổ cổng chào, gãy trụ đèn chiếu sáng, rồi lật nghiêng.



Trong đêm tối, hàng chục người trong 2 chiếc xe bị nạn hoảng hốt kêu cứu. Ngay sau đó, người dân địa phương, công an xã Diên Thạnh đã tổ chức ứng cứu, đập cửa xe đưa các nạn nhân ra ngoài. Ông Phan Văn Tùng, Phó Ban An toàn giao thông huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết:

“Anh em dân quân có mặt tại hiện trường đã đập kính, phối hợp với các anh xe thồ đưa bà con đi cấp cứu bằng nhiều phương tiện: taxi, xe cấp cứu của huyện, xe cấp cứu của tỉnh cũng ứng cứu nạn nhân kịp thời. Số hành khách bị mắc kẹt được giải cứu. Chúng tôi đã dùng cáp, xe tải nhẹ kéo 2 chiếc xe ra và giải cứu các nạn nhân. Tại hiện trường, không có người nào tử vong”.

Tại hiện trường, chiếc xe 78B-00938 bị lật ngang trên giải phân cách.

Nhiều người bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, 25 nạn nhân phải vào viện cấp cứu, sau đó cụ ông 91 tuổi bị tử vong khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, các Bệnh viện tiếp tục cấp cứu, điều trị nạn nhân./.