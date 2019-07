21 quốc gia hội tụ về Việt Nam tham gia triển lãm về PCCC 2019

Mới đây tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Họp báo công bố “Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ - Fire Safety & Rescue Viet Nam - Secutech Việt Nam năm 2019”.

Toàn cảnh buổi họp báo.



Triển lãm dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16/8/2019, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM) với quy mô 530 gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Ấn Độ, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Phần Lan, Thái Lan, Thụy Điển, UAE, Việt Nam, tăng 11% so với năm 2018... triển lãm tập trung giới thiệu các sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp, giao thông, ngân hàng, hệ thống bán lẻ, tòa nhà, nhà thông minh… Đặc biệt, năm nay có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tại khu gian hàng KFI - Hàn Quốc, NFES - Nhật Bản và Singapore và Tân Viễn Đông sẽ trưng bày thuyền cứu hộ.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu.

Song song với việc trưng bày sản sản phẩm sẽ diễn ra nhiều Hội thảo chuyên đề như Hội thảo về Công nghệ PCCC, Hội thảo Nhà máy thông minh.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và một số trường đại học, Cao đẳng, Trung học và các cấp học phổ thông trên địa bàn sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn từ trên cao, sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới… cho người dân, học sinh, sinh viên và khách tham quan… Đây là dịp để người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống khác nhau…

Năm 2019, Ban tổ chức kỳ vọng số lượng khách chuyên ngành, bao gồm nhà phân phối, nhà tích hợp hệ thống, các nhà thầu khu công nghiệp, khách sạn và dự án xây dựng, khách tham quan các gian hàng sẽ tăng mạnh so với Triển lãm 2018.

Phát biểu tại buổi họp báo Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định triển lãm là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp PCCC tại Việt Nam và cũng là cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH; giới thiệu, quảng bá hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, khu vực châu Á và trên thế giới; tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ của các nước phát triển và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu trong lĩnh vực trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC./.