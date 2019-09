3 người chết và mất tích do mưa lũ, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt

Tính đến chiều nay (4/9), tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa to, lũ trên các sông đang lên gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Hàng nghìn hộ dân ở vùng ngập nặng đã phải sơ tán.



Nhà dân ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bị ngập sâu trong nước lũ.

Tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể em bé 2 tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Riêng nạn nhân Hồ Thị Chắm (35 tuổi), trú tại bản Pa Chông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa bị nước lũ cuốn khi đi làm rẫy về vẫn còn mất tích. Tại huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong lúc di chuyển bao cát đè mái nhà của trường tiểu học để chống bão, ông Trần Huy Lực trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê bị trượt chân ngã xuống đất bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.



Mưa lũ đã làm hơn 4.200 nhà dân ở các xã Tân Hoá, Thượng Hóa, huyện Minh Hoá bị ngập, hiện đã di chuyển lên nhà nổi chống lũ. Nhiều tuyến giao thông về các xã vùng thấp bị ngập, chia cắt. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình phối hợp với các địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không cho người dân qua lại các cầu cống, đập tràn có nước lũ chảy xiết.

Ông Phan Ngọc Lam, Hạt trưởng Hạt quản lý Đường bộ 3, thuộc Công ty Cổ phần sửa chữa Đường bộ và Xây dựng Tổng hợp Quảng Bình cho biết: “Tuyến đường qua cầu tràn Thanh Long nước ngập rất lớn. Từ đêm qua đến giờ chúng tôi túc trực hướng dẫn cho bà con. Chỉ có lực lượng công an đưa xuồng để ai cần thiết thì đưa đi qua”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm chuyển quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Hướng Hóa.

Tại tỉnh Quảng Trị, đêm qua và cả ngày hôm nay trời tiếp tục mưa to, nước lũ trên sông Sê Pôn dâng cao gây ngập trên diện rộng tại thị trấn Lao Bảo và các xã ven sông huyện Hướng Hóa. Nhiều nhà ngập sâu đến 6 mét. Trong đêm, người dân khẩn trương di dời người và tài sản đến các trụ sở ủy ban, nhà văn hóa, trường học để tránh lũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an... đã đến thăm, hỗ trợ lương thực, nước uống cho gia đình đang sơ tán tránh lũ. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân vùng ngập nặng, kiên quyết không để người dân tự ý quay về nhà khi nước lũ chưa rút.

"Phải huy động lực lượng tại chỗ để di dời tất cả bà con về nơi trú ẩn an toàn. Những hộ nào đang còn mắc kẹt tiếp tục di dời về nơi an toàn. Cử lực lượng chức năng tại chỗ nấu cơm, cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men cho bà con đảm bảo trong thời gian trú ẩn", ông Đồng nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình trực canh, cảnh báo người dân không qua lại ở những khu vực nước siết nguy hiểm.

Nước lũ từ thượng nguồn trên một số sông Quảng Bình đổ về, dâng cao

Đến chiều nay, tỉnh Quảng Trị có hơn 700 ngôi nhà ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông bị ngập lụt, hơn 1.000 hộ với khoảng 4.700 người dân phải đi sơ tán. Tại thị xã Quảng Trị, nước sông Thạch Hãn dâng cao khiến 1 dây chuyền khai thác cát bị cuốn trôi. Mưa lớn làm ngập úng 5.000 ha lúa, hoa màu, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã gửi công văn cho các địa phương, trường học có kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới phù hợp.



Trường hợp mưa kéo dài, các trường có thể sử dụng hội trường, phòng họp... để tổ chức lễ khai giảng. Đối với địa phương bị chia cắt do mưa lũ..., các trường chủ động dừng tổ chức lễ khai giảng, đồng thời báo cáo với Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức vào thời điểm phù hợp.

Nhiều trường học ở Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không khai giảng năm học mới vào ngày mai (5-9) do còn bị ngập.

Nhiều tuyến đường xã Phong Bình, huyện Phong Điền còn ngập sâu.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, khoảng 2.600 học sinh các cấp ở các xã Phong Bình, Phong Hòa và một phần xã Phong Chương sẽ không khai giảng vào ngày mai 5/9.



"Hiện tại thì còn hai xã là Phong Bình và xã Phong Hòa. Một số tuyến đường, đoạn đường trên Quốc lộ 49, Tỉnh lộ 6, Tỉnh lộ 4 đang còn ngập khá sâu. Các lớp, các trường trên địa bàn 2 xã ngày mai tạm thời không tổ chức khai giảng. Việc khai giảng năm học mới, các trường, lồng ghép vào buổi học đầu tiên của ngày thứ hai tuần tới./."