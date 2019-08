35 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh kể từ năm 2016

Chiều 22/8, nhân kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng CAND trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND là động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành: Thực hiện theo đạo đức, phong cách của Người, trong những năm qua lực lượng CAND có nhiều tấm gương CBCS công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 35 đồng chí hy sinh, hơn 1.000 chiến sĩ bị thương, trong những tháng đầu năm 2019, có 8 người hy sinh và 96 người bị thương, 49 chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi giao lưu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, những kết quả trên là minh chứng cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của ngành Công an, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện và hành động của cán bộ chiến sĩ.

Trong bầu không khí ấm áp, các đại biểu đã được giao lưu với những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về những thành tích, kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, trong công tác và chiến đấu.



Các tấm gương tiêu biểu chia sẻ tại cuộc giao lưu.

Đó là Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa với kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen; là Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với những chiến công, triệt phá nhiều băng nhóm, tổ chức buôn bán ma túy qua biên giới; là Thượng úy Nguyễn Văn Dũng, Cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với thành tích bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

Hay Thượng tá Trần Quốc Phục, Trưởng Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với mô hình “Cán bộ chiến sĩ công an huyện Trà Ôn quyết tâm xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; là “nữ tiếp dân thân thiện” Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hồng, Cảnh sát khu vực phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM; là Đinh Song Thương, sinh viên 5 Tốt - Học viên lớp B5, khóa D41, Học viện CSND...



Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, với lực lượng Cảnh sát hình sự công việc rất đặc thù nên trước tiên phải lấy công tác quản lý cán bộ làm nòng cốt. Bên cạnh đó, là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Để cụ thể hóa điều này, thời gian qua, Đảng ủy lãnh đạo phòng đã giao cho các cán bộ nhiều tuổi kèm các cán bộ ít tuổi. Từ đó, các chiến sĩ nhận thức được sự nguy hại của các băng, ổ nhóm. Qua đó, tuyên truyền cho vợ con, người thân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng chống các đối tượng này.