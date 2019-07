6 ngư dân Quảng Ngãi đang chờ cứu nạn ở vùng biển Hoàng Sa

Đó là tàu cá QNg-90499 của bà Trương Thị Việt ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình các ngư dân gặp nạn đang hồi hộp lo lắng cho người thân của mình bị thiếu lương thực, nước uống và một khi thời tiết có những diễn biến xấu hơn thì sẽ rất nguy hiểm khi mà tàu vẫn chưa được cứu hộ cứu nạn.



Tàu cá QNg-90499 bị nạn, 6 thuyền viên vẫn bám trụ trên tàu, chờ được cứu hộ cứu nạn. Trong khi đó, gia đình của 6 ngư dân thấp thỏm âu lo. Những người vợ, người mẹ và con cái của các ngư dân đi trên tàu bị nạn hàng ngày vẫn tập trung về ngôi nhà của bà Trương Thị Việt, chủ tàu QNg-90499 để chờ mong tin tức.

Gần nửa tháng nay tàu cá bị nạn vẫn chờ ứng cứu (ảnh minh họa).

Chị Lê Thị Mỹ Dung, vợ của ngư dân Trương Văn Á, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lo lắng: “Cũng ở nhà ngóng trông ra ngoài biển chứ giờ không biết làm sao hết. Ăn không nỗi, ngủ không được, trông sao cho anh về tới bờ là được rồi thôi. Nhà nước hỗ trợ giúp mấy anh vô chứ giờ nguy hiểm, lênh đênh ngoài biển, chẳng thà ở đất liền thì đi bộ về cũng được chứ ngoài biển biết bơi ở đâu, mênh mông đại hải ngoài đó hết.”

Qua máy Icom, các ngư dân đi trên tàu bị nạn báo về cho biết, đến sáng nay (12/7), tàu QNg-90499 vẫn đang nằm chờ cứu hộ cứu nạn tại tọa độ 15 độ 50 phút Vĩ Bắc –113 độ 53 phút Kinh Đông. Do tàu chết máy bị tấp vào khu vực bãi cạn, thời tiết tại vùng biển Hoàng Sa lại đang có gió to, sóng lớn nên nước đã tràn vào rất nhiều trong thân tàu, đe dọa đến sự an toàn về tính mạng.

“Hiện tại 6 ngư dân bị nạn đang gặp nhiều khó khăn, trong khi vợ con ở nhà thì cũng đang trông mong. Địa phương cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ quan, tàu nào đến tiếp cận cứu hộ tàu này. Cũng đề nghị các cơ quan liên quan cùng với UBND tỉnh sớm có phương án để cứu hộ tàu cá này cho ngư dân” - ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng và gia đình các ngư dân đã thông báo vị trí của tàu bị nạn và kêu gọi các tàu đánh cá ở gần khu vực đó đến ứng cứu. Điều lo lắng hiện nay là thời tiết trên biển đang xấu dần, lương thực, thực phẩm trên tàu bị nạn cũng đã cạn kiệt. Vì vậy, các tàu đánh bắt cá gần khu vực tàu bị nạn cần nhanh chóng đến trợ giúp./.