6 tháng đầu năm 2019 cả nước xảy ra 1.927 vụ cháy làm chết 59 người

Trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 được tổ chức mới đây, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin, 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra 1.927 vụ (trong đó, 1.843 vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông, 84 vụ cháy rừng). Thiệt hại do cháy gây ra đã làm chết 59 người, bị thương 64 người, thiệt hại về tài sản khoảng 654,94 tỷ đồng và 408 ha rừng. Trong đó có 27 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 08 người, bị thương 03 người, thiệt hại về tài sản khoảng 275,7 tỷ đồng. Xảy ra 15 vụ, làm chết 5 người, bị thương 15 người.

Cháy rừng ở miền Trung diễn ra mới đây.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã thực hiện 2.218 vụ CNCH; trong đó 1.689 vụ trong đám cháy; 263 vụ dưới nước; 80 vụ phương tiện giao thông; 35 vụ sập đổ công trình; 20 vụ hang hầm, giếng sâu; 35 vụ trên cao; 96 vụ sự cố, tai nạn khác.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng nghìn người; trực tiếp cứu được 254 người; tìm được 185 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Với nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2019 Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân loại, đánh giá mức độ an toàn PCCC các cơ sở, kịp thời mở các đợt cao điểm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như nhà chung cư, nhà cao tầng, các cơ sở tập trung đông người; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.



Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC trong 6 đầu năm đã góp phần kiềm chế tình hình cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Qúy Vương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác phòng ngừa, đặc biệt trong công tác chữa cháy, CNCH vừa qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, thời gian tới, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc đối với công tác này.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.



Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cần tham mưu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018…; hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý trong lĩnh vực PCCC, CNCH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mô hình tổ chức mới của lực lượng; Công tác PCCC quán triệt phương châm “4 tại chỗ” đối với các loại hình cháy, lấy phòng ngừa là chính, đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra cơ bản về PCCC; ứng phó với cháy, nổ có các phương án cụ thể, phối hợp với các lực lượng chữa cháy…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Thượng tướng Lê Quý Vương đã trao Bằng khen cho Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.



Tại Hội nghị Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thay mặt trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 cá nhân, 2 tập thể và Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho 25 cá nhân./.