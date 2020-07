7.800 gia đình người có công với cách mạng nhận quà từ Chủ tịch nước

Được biết, tổng kinh phí tặng quà trên 1,6 tỷ đồng. Ông Phạm Tuấn Chung, Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: Trong dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức 10 đoàn công tác tới thăm và tặng quà người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, tỉnh tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng…

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Đức Duy thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiền ở thôn 7A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

" Đây cũng là thời điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tăng cường các hoạt động giúp đỡ các gia đình người có công nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ thấy rõ được ý nghĩa chính trị của Ngày Thương binh liệt sỹ và truyền thống anh hùng của dân tộc; thấm nhuần đạo lý Uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Phạm Tuấn Chung cho biết./.