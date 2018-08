Ảnh: Cận cảnh trường nghề trăm tỷ “bỏ hoang” sau 8 năm xây dựng

Tháng 10/2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án công trình Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu có tổng vốn cả 3 giai đoạn hơn 100 tỉ đồng. Dự án gồm: 2 nhà học 4 tầng, 3 nhà xưởng thực hành, 3 khu ký túc xá với 1.200 chỗ ở, nhà làm việc, cùng hệ thống nhà ươm giống thủy sản, thư viện, phòng truyền thống sẽ được đầu tư xây dựng mới. Khi hoàn thành ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Với mục tiêu thu hút, đào tạo lao động có tay nghề phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án này do do Bộ LĐTB&XH đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sau 8 năm triển khai dự án vẫn còn ngổn ngang, chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục đã được xây dựng nhưng chỉ để “bỏ hoang” giữa cánh đồng. Cỏ dại mọc um tùm tại ngôi trường trăm tỷ. Dãy nhà ký túc đã được xây dựng khá lâu hiện tại cũng bắt đầu xuống cấp. Lớp sơn trên tường bong tróc, bạc màu theo năm tháng. Cầu thang cũng đã bắt đầu “bong da” sau nhiều năm nằm không giữa đồng. Khung cảnh hoang tàn tại ngôi trường trăm tỷ. Dãy hành lang dài chưa một lần có bóng học sinh. Những cánh cửa luôn được đóng kín, cũng đã hư hỏng phải chằng chép. Lớp gạch ốp nền bắt đầu bung lên, hư hỏng. Những vết nứt kéo dài trên bức tường tại khu nhà ký túc. Nhiều năm nay hoạt động xây dựng đã dừng lại do thiếu vốn, nếu tình trạng trên kéo dài các hạng mục đã thi công sẽ tiếp tục xuống cấp. Nhìn những dãy nhà khang trang nằm “chết đứng” giữa cánh đồng khiến không ít người xót xa. Dấu niêm phong được dán tại một hạng mục thi công xong. 452b584ac84c2d8623c96e1f50ddcb73/5b67ec9e/2018_08_04/nbc3pdJLUDg/truongdaynghetramtybohoang.mp4

Tháng 10/2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án công trình Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu có tổng vốn cả 3 giai đoạn hơn 100 tỉ đồng. Dự án gồm: 2 nhà học 4 tầng, 3 nhà xưởng thực hành, 3 khu ký túc xá với 1.200 chỗ ở, nhà làm việc, cùng hệ thống nhà ươm giống thủy sản, thư viện, phòng truyền thống sẽ được đầu tư xây dựng mới. Khi hoàn thành ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Với mục tiêu thu hút, đào tạo lao động có tay nghề phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án này do do Bộ LĐTB&XH đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sau 8 năm triển khai dự án vẫn còn ngổn ngang, chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục đã được xây dựng nhưng chỉ để “bỏ hoang” giữa cánh đồng. Cỏ dại mọc um tùm tại ngôi trường trăm tỷ. Dãy nhà ký túc đã được xây dựng khá lâu hiện tại cũng bắt đầu xuống cấp. Lớp sơn trên tường bong tróc, bạc màu theo năm tháng. Cầu thang cũng đã bắt đầu “bong da” sau nhiều năm nằm không giữa đồng. Khung cảnh hoang tàn tại ngôi trường trăm tỷ. Dãy hành lang dài chưa một lần có bóng học sinh. Những cánh cửa luôn được đóng kín, cũng đã hư hỏng phải chằng chép. Lớp gạch ốp nền bắt đầu bung lên, hư hỏng. Những vết nứt kéo dài trên bức tường tại khu nhà ký túc. Nhiều năm nay hoạt động xây dựng đã dừng lại do thiếu vốn, nếu tình trạng trên kéo dài các hạng mục đã thi công sẽ tiếp tục xuống cấp. Nhìn những dãy nhà khang trang nằm “chết đứng” giữa cánh đồng khiến không ít người xót xa. Dấu niêm phong được dán tại một hạng mục thi công xong.