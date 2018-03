Ảnh: Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại nhà hàng Sura BBQ ở Vinh

Vụ nổ xảy ra lúc 0h30 phút ngày 20/3 tại nhà hàng Sura BBQ nướng và lẩu không khói - số 5 đường Trần Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Nhiều người đi đường bàng hoàng khi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng. Vụ nổ đã làm toàn bộ cửa kính cường lực, biển quảng cáo của nhà hàng 2 tầng này vỡ nát văng xa hàng trăm mét. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra phòng cảnh sát PCCC đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cũng như điều tra nguyên nhân. Áp lực từ vụ nổ khiến cửa kính nhiều căn nhà đối diện bị vỡ vụn. Nhiều bình ga cỡ lớn được đưa ra khỏi tòa nhà 2 tầng sau vụ nổ. Rất may tại thời điểm vụ nổ xảy ra không chủ và nhân viên của nhà hàng này đã về hết nên không có thương vong về người. Anh Thành một người dân chứng kiến vụ nổ cho biết: Tôi đang đi trên đường thì nghe thấy nổ lớn, áp lực từ vụ nổ khiến tôi suýt ngã xuống đường. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định có thể do nổ bình gas. Nếu vụ nổ xảy ra vào thời điểm đông người hậu quả sẽ khôn lường, thương vong sẽ rất lớn. db876ebff075af41ef54887e887c9f58/5ab33dfe/2018_03_20/meaIB8rbxU/Bien_cuc_lon_tai_Sura_BBQ__FAMILY__Tin_tuc_Nghe_Tinh_24h.mp4

