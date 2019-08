Ảnh hưởng của bão số 3: Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to.