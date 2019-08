Hà Nội sẵn sàng ứng phó với ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều và tối mai (2/8), khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Điều được quan tâm nhất vào thời điểm này là mưa lớn do ảnh hưởng của bão sẽ gây ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông đi lại và cuộc sống của người dân.

Theo dự báo, bão số 3 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Tổ chức thường trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão số 3, ngày 1/8, UBND TP Hà Nội đã có Công điện số 11, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã… tập trung ứng phó với cơn bão này.

Công điện yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thường trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, tình hình mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình xây dựng (đặc biệt các công trình đang thi công), hồ đập, công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không”, chủ động chỉ đạo ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức (vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ rừng ngang) tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó lũ rừng ngang, rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, dễ có nguy cơ sự cố, nhất là đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời bảo vệ, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau bão, mưa, lũ.

Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn, đảm bảo giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hỗ trợ giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm úng ngập cục bộ; kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông; Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực, triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày mưa, bão; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nắm chắc tình hình bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn thành phố, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thường trực ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

"Điểm đen" ngập úng tại ngã tư Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu.

Triển khai xe bơm ứng trực tại các “điểm đen” ngập úng

Công điện của UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống công trình tiêu khu vực nội thành, giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy, đảm bảo thông thoáng; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; tập trung xử lý kịp thời tiêu thoát nước tại các điểm úng ngập cục bộ.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Thế Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết: Sau khi có Công điện của Trung ương và của thành phố Hà Nội, công ty đã triển khai kế hoạch ứng trực đến các đơn vị thành viên. Với Xí nghiệp Thoát nước số 1 - được giao quản lý thoát nước trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ - bắt đầu từ hôm qua (31/7), công nhân đã tiến hành kiểm tra hệ thống dẫn dòng tại các trục thoát nước như Thụy Khê, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ-Nguyễn Thái Học...; đồng thời Xí nghiệp cho công nhân đi nạo vét, làm sạch, thu các tấm chắn cản rác, đặc biệt là tại các khu vực “điểm đen” về ngập úng như Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt...

Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội cũng đã có mưa vừa đến mưa to, Xí nghiệp đã triển khai 100% quân số, tại một số khu vực như Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt; khu vực Phùng Hưng-Đường Thành, Tông Đản... đơn vị đã triển khai xe bơm, xe cơ giới ứng trực trong trường hợp xảy ra úng ngập sẽ vận hành tiêu thoát kịp thời.

Ông Hoàng Thế Hùng cũng cho biết, từ đêm nay đến hết đêm mùng 3/8, Xí nghiệp cũng đã bố trí quân trực xung kích tại trụ sở để điều hành, giải quyết mọi sự cố thoát nước trên địa bàn được giao phụ trách, thường xuyên báo cáo về công ty cũng như thành phố để có những chỉ đạo kịp thời theo quy định chung.

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, tại địa bàn quận Tây Hồ, xí nghiệp sẽ phối hợp với công ty Phú Điền để triển khai bơm nước vào các hồ điều hòa, thoát nước như hồ Trúc Bạch, Hồ Tây; phối hợp với Ban quản lý dự án quận và nhà thầu thi công dự án cống hóa thoát nước Thụy Khê; ban quản lý thi công mương Ngọc Hà tuyến Núi Trúc-Sơn Tây... đảm bảo sẵn sàng trong công tác tiêu thoát nước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn trên địa bàn Hà Nội./.