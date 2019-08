Ảnh hưởng của bão số 3: Sạt lở, ách tắc Quốc lộ 15C đoạn qua Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Đêm qua và sáng nay tại khu vực miền núi, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.



Tại một số điểm bản thuộc các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Tam Trung có lũ lớn đổ về, người dân và chính quyền địa phương đang phối hợp di chuyển người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động các ngành đoàn thể cùng vào cuộc giúp đỡ đưa một số hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Đồng thời huy động mọi lực sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão bảo đảm cho người dân, tài sản an toàn.

Sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 tại Thanh Hóa.

"Từ tối qua đến nay, trời mưa lớn đã gây ra sạt lở cục bộ trên các tuyến quốc lộ 15 C và 16A. Huyện đang chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo kịp thời thống kê thiệt hại và trực tại xã. Về nhà ở, chúng tôi đã di dời một nhà dân và đang giao cho phòng nông nghiệp phối hợp với các xã thống kê lại", ông Cường cho biết..

Cùng với việc cảnh báo người dân đề phòng sạt lở, lũ ống lũ quét có thể xảy ra, cơ quan chức năng cũng đang tập trung phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh những điểm sạt lở. Ông Phạm Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa cho biết, sáng nay đơn vị đã huy động máy móc có mặt xử lý các điểm sạt lở tại 2 huyện Mường Lát và Quan Hóa: "Hiện có mấy điểm trên quốc lộ 15C, chủ yếu là Quan Hóa và Trung Lý của Mường Lát. Từ km96/97 xuống đến 53, khoảng gần chục điểm. Đêm qua trời mưa thì đã tụt xuống thấp và hiện tại là chúng tôi đã điều máy để thi công và đang giải phóng đường để thông xe".

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực.

Cũng theo lãnh đạo huyện Mường Lát, ngày 31/7 do trên địa bàn có mưa gây lở đá từ trên đồi xuống, rơi trúng vào người anh Vàng A Lâu (SN 1986), trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát khiến anh Lâu tử vong.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng mưa bão số 3, những ngày qua trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn đã xảy ra lốc kèm theo mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, gây thiệt hại về người tài sản của người dân./.