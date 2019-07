Bãi rác Bình Tú, Bình Thuận quá tải gây ô nhiễm khu dân cư

Từ nhiều năm qua, bãi rác Bình Tú - nơi tập kết rác sinh hoạt của toàn thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã quá tải, ùn ứ nhưng không được xử lý gây ô nhiễm trầm trọng môi trường sống ở khu vực lân cận.

Rác ùn ứ ở bãi Bình Tú gây ô nhiễm môi trường ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

Bãi rác Bình Tú rộng 26 ha nằm trên địa bàn thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt và y tế của toàn thành phố. Mỗi ngày có khoảng 400 tấn rác với đủ loại được đưa về đây nhưng khâu xử lý quá sơ sài.

Tại đây, chỉ có một chiếc xe ủi hoạt động, khi rác tập trung về, xe ủi chỉ ủi thành đống, dồn vài ngày mới đốt một lần. Lượng rác ùn ứ chất cao từng đống khổng lồ đã không được xử lý hóa chất. Vào mùa mưa, nước từ bãi rác ứ đọng lâu ngày, bốc mùi thối, sinh ra nhiều dòi bọ và ruồi nhặng.

Ông Bùi Đức Thắng, người dân thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành bức xúc: “Bãi rác ở Tiến Thành này mấy năm nay người ta không xử lý gì, ùn ứ quá nhiều rồi. Người dân ở đây phải chịu ruồi, muỗi. Cả chục năm trời, bãi rác cứ ùn ứ vậy. Mấy đứa nhỏ nhiều lúc hay bệnh, nhất là bệnh sốt”.

Bãi rác rộng 26ha với đủ thứ rác thải sinh hoạt không được xử lý theo đúng quy định

Tình trạng rác thải ùn ứ không được xử lý gây ô nhiễm từ nhiều năm nay. Khói đốt rác, mùi thối và ruồi nhặng từ bãi rác này theo gió đưa xuống khiến người dân vô cùng khổ sở. Mỗi bữa ăn, ruồi nhặng bu đầy vào thức ăn. Những lúc mưa xuống, ruồi sản sinh nhiều vô kể. Từng bầy đàn bay xuống đen kịt. Người dân phải giăng mùng khi dọn cơm ăn. Đó là chưa kể đến việc nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng trầm trọng do bãi rác ùn ứ quá lâu.



Nhiều lần người dân địa phương kiến nghị chính quyền thành phố có biện pháp xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì. Sức khỏe của người dân thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành đang bị đe dọa trầm trọng, nhất là trẻ nhỏ.

Ông Võ Văn Nhỏ, người dân xã Tiến Thành bức xúc: “Tôi đề nghị các cấp chính quyền làm sao phải xử lý bãi rác và di dời bãi rác đi xa dân cư để cho người dân được yên ổn làm ăn, đầy đủ sức khỏe. Trả lại môi trường phải sạch sẽ thoáng mát cho nhân dân”.

Người dân xã Tiến Thành vô cùng khổ sở vì mùi thối và ruồi nhặng từ bãi rác Bình Tú

Chính quyền thành phố Phan Thiết thừa nhận hiện nay bãi rác Bình Tú đã quá tải do lượng rác trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng như một số khu vực lân cận thuộc huyện Hàm Thuận Nam đều tập trung về đây. Bãi rác ùn ứ và không đảm bảo về môi trường do việc chôn lấp và xử lý không đúng theo quy định.



Ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do địa phương đang khó khăn về kinh phí. Để xử lý bãi rác chôn lấp đảm bảo cho hợp vệ sinh môi trường tốn kém kinh phí rất lớn. Ngoài ra, bãi rác không được đầu tư xử lý bài bản là do thành phố đang chờ dự án nhà máy xử lý rác tư nhân đi vào hoạt động.

Ông Trần Hoàng Khôi cho biết thêm:“Nguyên nhân thứ hai là do thành phố đang cân nhắc do còn thời gian rất ngắn nữa thì nhà máy xử lý rác thải theo đúng quy định sẽ đi vào hoạt động. Do đó việc đầu tư cho nó đúng bài ở bãi rác Bình Tú sẽ gây lãng phí, vì thời gian đó sẽ không còn nhận rác nữa”.

Ruồi nhặng từ bãi rác bay về bu xung quanh cây cối, dây điện, vật dụng nhà dân

Không phải bây giờ, mà từ những năm trước, bãi rác Bình Tú đã gây ô nhiễm trầm trọng ở khu dân cư thôn Tiến Bình, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động du lịch ở xã Tiến Thành. Năm 2016, thành phố Phan Thiết đã cho Công ty TNHH Huy Hoàng đầu tư nhà máy xử lý rác thải công suất 400 tấn ngày đêm ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, sau 3 năm khởi công, đến nay công trình vẫn chưa đi vào hoạt động, khiến lượng rác ở đây tiếp tục ùn ứ gây ô nhiễm môi trường./.