Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Vào khoảng 5h30; ngày 14/7, nhiều người dân đang đi tập thể dục tại khu vực hồ Đại An (Khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và xử lý vụ việc.

Ngay sau đó người dân đã báo lên Công an phường Tứ Minh và lực lượng công an phường đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an TP Hải Dương và các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây có độ tuổi từ 30 đến 35. mặc quần sooc, áo ba lỗ màu đen, dưới gốc cây có đôi dép và không có vật dụng như ghế xung quanh hiện trường.

Nhiều người có mặt tại hiện trường cho rằng, nếu treo cổ tự tử rất có thể nam thanh niên đã trèo lên cây sau đó dùng dây thắt cổ và nhảy xuống dưới.

Hiện tại chưa xác định được danh tính nạn nhân./.

