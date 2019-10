Bảng quảng cáo nặng trên 10 tấn đổ sập, đè ngang nhà dân

Sự cố xảy ra vào chiều 28/10 tại nhà ông Nguyễn Huỳnh Đức, thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tấm bảng hiệu quảng cáo "khủng" sập đè ngang nhà dân.

Tại hiện trường, một tấm bảng hiệu quảng cáo có chiều cao hơn 20 mét, gồm 2 trụ sắt nặng trên 10 tấn đang nằm đè ngang căn nhà của ông Nguyễn Huỳnh Đức làm hư hỏng căn nhà này và nhiều tài sản khác kèm theo.

Dù đại diện đơn vị lắp đặt bảng hiệu quảng cáo và cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc nhưng đến nay, hiện trường vụ tai nạn này chưa được khắc phục.

Một trụ quảng cáo ngã ngang do kém an toàn.

Vào thời điểm mưa bão như hiện nay, các trụ, bảng quảng cáo này có nguy cơ tiếp tục sập đổ đe dọa tính mạng những người ở trong căn nhà này.



Căn nhà của ông Nguyễn Huỳnh Đức bị hư hỏng nặng sau khi bị tấm bảng hiệu quảng cáo sập đè lên.

Phần chân 2 trụ của bảng quảng cáo kém an toàn nên bị trốc gốc khi gió mạnh.

Được biết, trụ, bảng quảng cáo này của Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ) thuê và đặt trên phần đất của gia đình ông Nguyễn Huỳnh Đức để quảng cáo nhãn hiệu phân bón Cò Bay và bột giặt ZEO.

Do công trình không đảm bảo an toàn nên chiều 28/10, khi cơn gió lốc đi ngang, hai trụ và tấm bảng quảng cáo to đùng sập ngã xuống nhà hộ dân này, rất may người ở trong nhà thoát nạn./.