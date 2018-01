Bão số 1 gây nguy hiểm trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19h ngày 2/1/2018, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Trung đảo Palawan (Philippines); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Đường đi của bão số 1 (ảnh: TTKT Thủy văn Trung ương)

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; tăng cường các lực lượng kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền, khu vực neo đậu quanh các đảo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch trên 2 các đảo. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, công trình ven biển, tàu thuyền tại khu neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão; hướng dẫn các kỹ thuật neo đậu tàu thuyền; tăng cường thời lượng thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh. 7. Duy trì chế độ trực ban 24/24, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

Bão số 1 cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 250 km VOV.VN - Đến 7h ngày 4/1, bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 250km về phía Đông.