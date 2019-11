Bão tan, gần 400 hộ dân ở thành phố Quảng Ngãi còn bị cô lập

Một tuần sau ảnh hưởng của bão số 5, gần 400 hộ dân ở ốc đảo Ân Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bị cô lập do nước sông Trà Khúc dâng cao. Ngay sau vụ chìm đò 5 người may mắn thoát nạn vào chiều 2/11, chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm đò ngang hoạt động khiến việc đi lại của người dân nơi đây càng khó khăn.

Nước trên sông Trà Khúc, nơi xảy ra vụ chìm đò chiều 2/11 vẫn còn dâng cao và chảy xiết.



Ông Nguyễn Bê, 60 tuổi, cho biết, chiếc đò bị nạn được chính quyền xã Tịnh An trang bị cho dân đi lại trong mùa mưa lũ đã gần 7 năm nay, giờ đò chìm, chính quyền địa phương lại cấm không cho phương tiện qua lại nên bà con gặp khó khăn.

Cả tuần nay, hàng trăm người dân ở thôn Ân Phú bị kẹt lại hai bên bờ. Lương thực dự trữ mỗi nhà đã cạn. Nông sản của bà con trong thôn thu hoạch xong cũng đành bỏ héo, không thể đưa vào bờ tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Ân Phú cho rằng, chính quyền địa phương cấm đò ngang hoạt động nhưng không có phương tiện thay thế chẳng khác nào gây khó cho dân: "Không có ghe nào cả. Hôm qua có thuê một chiếc nhưng nay họ sợ đâm ghe nên không dám xuống chống nữa. Dân ở bên đó cũng chịu thua, không có gì ăn, không có ghe đi chợ. Bên này ngó ra, bên kia ngó vô, không ai quan tâm tới".

Hàng trăm người dân ốc đảo Ân Phú xã Tịnh An bị mắc kẹt do nước sông dâng cao băng ngang đường vào thôn.

Do quá bức xúc, nhiều người dân tự ý thuê thuyền máy để qua lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn do phương tiện không đăng ký đăng kiểm, người lái không có kỹ năng, người đi đò không mặc áo phao. Biết hiểm nguy rình rập nhưng vì cuộc sống, nhiều người đành bỏ ra mỗi ngày từ vài chục ngàn đến cả trăm ngàn đồng để thuê thuyền máy đi lại, đưa đón con cái đi học.

Ông Bùi Nguyên Mãn, thôn Ân Phú cho biết: "Dân tự lo liệu lấy. Vào mùa mưa lũ, việc vận chuyển ở khu vực này rất khó. Hàng nông sản rất lớn, hơn 100 học sinh, rồi người lao động đi về rất phức tạp. Sáng ra không có đò là không thể đi làm được".

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lũ, gần 400 hộ dân ở thôn Ân Phú và xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi lại bị cô lập do nước sông Trà Khúc dâng cao.

Bất chấp lệnh cấm, người dân tự thuê phương tiện qua lại.

Ông Trần Kỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, chiếc đò ngang bị chìm trong vụ tai nạn chiều 2/11 là phương tiện duy nhất địa phương sử dụng trong phòng chống thiên tai. Hiện nay, do nước sông còn lớn nên việc xác định vị trí, trục vớt chiếc đò này gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Kỹ cho biết thêm, UBND xã đã đề nghị thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ 2 chiếc đò 25 CV để địa phương sử dụng trong công tác phòng chống thiên tai và đưa người dân qua lại khu vực này, nhất là trong những ngày mưa lũ sắp tới.

"Hiện nay, UBND xã Tịnh An nhờ các địa phương lân cận như phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Long hỗ trợ phục vụ việc đi lại cho bà con nhưng phương tiện không đảm bảo. Địa phương cũng đã làm việc với thành phố và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ địa phương trong lúc này" - ông Trần Kỹ cho biết./.