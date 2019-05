Bắt giữ gần 50kg tôm hùm đất nhập lậu từ Trung Quốc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km16 Quốc lộ 1A, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách BKS 29B - 135.04 do lái xe Đoàn Đại Hiệp, sinh năm 1982, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển.

Số lượng tôm hùm đất bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 3 thùng xốp bên trong có chứa gần 50 kg tôm hùm đất tươi. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bàn giao số tôm này cho Phòng Cảnh sát môi trường, công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Tạ Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Số tôm này do chủ xe nhận chở thuê từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn về tỉnh Bắc Ninh với giá 100 nghìn đồng/1 thùng. Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tôm hùm đất là loài sinh vật ngoại lai, không có tên trong danh mục loài thủy sinh được phép kinh doanh tại Việt Nam. Tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến kinh doanh, buôn bán, vận chuyển tôm hùm đất.

Tuy nhiên, do hám lợi cũng như chưa ý thức được hết mối nguy hại do Tôm hùm đất gây ra, một số đối tượng vẫn lén lút vận chuyển lậu loài tôm này từ Trung Quốc vào sâu trong nội địa. Việc này sẽ làm phát tán loài tôm hùm đất ra tự nhiên, gây nguy hiểm cho sản xuất nông nghiệp nước ta. Do vậy, việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ cửa khẩu, lối mòn biên giới rất quan trọng trong việc ngăn chặn loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm này./.

