Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong chùa kèm lá thư “con đang đi học”

Ngày 17/12, trả lời phóng viên, Trưởng công an xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, chính quyền địa phương vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm theo lá thư tay tại chùa Đại Long (còn gọi là chùa Cả, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa).





Bé gái được bỏ lại tại chùa Đại Long.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 11/12, chùa Đại Long bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em liền tổ chức đi tìm kiếm. Sau đó nhà chùa đã phát hiện tiếng khóc phát ra từ một chiếc hộp giấy đặt dưới chân tượng hộ pháp. Qua kiểm tra thì thấy bên trong hộp có một bé gái khoảng một tháng tuổi cùng vài bộ quần áo và lá thư tay.



Nội dung lá thư viết: “Gửi nhà chùa. Con là người mẹ tội lỗi. Hiện con còn đang đi học. Không may con lầm lỗi. Vì hoàn cảnh, hiện tại con không thể có khả năng nuôi cháu nên con gửi vào chùa mong nhà chùa cưu mang bao bọc nuôi dưỡng cháu nên người. Cháu sinh ngày 8/11/2019 (ngày 12/10 ÂL). Ký tên: Người mẹ tội lỗi”.



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà chùa đã đưa cháu bé vào chùa để chăm sóc và thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.



Theo vị trưởng công an xã Tân Hòa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường làm rõ vụ việc.



“Hiện chính quyền địa phương đã phát đi thông báo để tìm người thân cho cháu bé. Trong trường hợp không tìm được người thân thì chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ những người có nhu cầu nhận nuôi cháu bé. Nhà chùa cũng có nguyện vọng nuôi bé gái này nhưng quan điểm của chính quyền địa phương vẫn muốn ưu tiên cháu được các mạnh thường quân nhận nuôi”, vị lãnh đạo công an xã Tân Hòa thông tin./.